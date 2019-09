Une de plus ! Une banque d’affaire américaine évoque un cours de l’or à 2000 dollars sous 2 ans.

C’est au tour de Citigroup d’évoquer la possibilité d’une once d’or au-delà de 2000 dollars dans les deux ans à venir. L’agence Bloomberg relaye en effet la note d’un analyste de la banque qui cite les éléments créant un contexte haussier pour le métal jaune : la montée des risques de récession, la probable baisse des taux de la Fed et les tensions géopolitique.

« Citigroup, une des plus grosses banques d’affaire du monde rejoint une longue liste d’institutions et de gérants de fonds positifs sur le métal jaune. Nous avions parlé récemment de UBS, de Bank of America et Goldman Sachs. Mais nous pouvons également ajouter Blackrock, le plus gros gérant de fonds du monde (6000 milliards de dollars sous gestion) : son chef de l’investissement sectoriel a récemment affirmé dans une interview son intérêt pour les métaux précieux et l’or en particulier » explique Laurent Schwartz, Directeur du Comptoir National de l’Or.