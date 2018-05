Avec une collecte cumulée de 350 M€ depuis son lancement en 2016, l’offre Flexi de CNP Patrimoine ne cesse d’évoluer pour proposer aux clients patrimoniaux de CNP Patrimoine et de ses partenaires (banques privées, plateformes de CGPI, family offices et sociétés de gestion) des innovations permettant d’optimiser les performances de leur épargne en protégeant leur capital.

Dernière innovation, Flexi I permet, dans un contexte persistant de taux bas, de profiter des opportunités offertes par les marchés d’actions à un coût optimisé tout en sécurisant son capital.

Cette option de la gamme de contrats d’assurance vie ou de capitalisation multi-supports CNP One propose dans son contrat 40 à 50 % d’UC investies à 100 % en actions basée sur l’indice SBF® TOP 80 Ew Decrement 50 pts créé par Euronext. Plus diversifié que l’indice CAC 40 (dont il intègre les valeurs), il est composé des 80 plus grosses capitalisations boursières françaises et ses performances ont surperformé le CAC 40 au cours des 5 dernières années.

Grâce à la garantie de l’assureur, l’épargnant est assuré de récupérer au minimum, selon son choix, 98 % ou 100% de son capital initial, à l’échéance soit au 31/12/2021 ou au 31/12/2022 pour un coût de protection optimisé.

« Dans le contexte actuel de taux bas et de plus forte volatilité des marchés, Flexi I est l’opportunité d’investir la poche UC de son contrat 100% actions tout en bénéficiant d’une protection du capital par CNP Assurances. La poche UC investie à 100 % en actions est basée sur l’indice SBF® TOP 80 Ew Decrement 50 pts créé par Euronext et distribué exclusivement par notre partenaire Société Générale qui se distingue, grâce à sa diversification, par une performance passée supérieure et une volatilité moyenne inférieure à celle du CAC 40, » expliquent Marine de Bouchony et François Guilgot, co-directeurs de CNP Patrimoine.