Dans le maquis des nouvelles appellations et du marketing ISR, il y a en France le label ISR lancé par le ministère de l’économie et des finances et le label Greenfin par le ministère de la transition écologique. Comment fonctionnent ces labels ? La réponse de Marie-Sophie Pastant, Responsable de la Gestion ETF et indicielle chez BNP Paribas Asset Management...