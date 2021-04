Selon un article de Reuters qui cite cinq sources concordantes, la banque centrale chinoise a augmenté significativement les quotas d’importation d’or qu’elle octroie aux banques nationales et internationales. Le chiffre avancé est de 150 tonnes d’importation supplémentaires, soit environ 8 milliards de dollars.

Pour mémoire, les importations chinoises en 2019 s’élevaient en moyenne à 75 tonnes par mois, avant de s’effondrer en 2020. La hausse du quota annuel représente donc une augmentation de 2 mois normaux (pré-covid) d’importation.

Une nouvelle positive pour le métal jaune, puisqu’elle confirme que la demande chinoise est de retour, à la fois sur les lingots et pièces et la bijouterie. Rappelons que la Chine représente normalement environ 20% de la demande mondiale d’or, et qu’une demande physique soutenue est un facteur important de soutien au cours.