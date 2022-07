Depuis, l’inflation entraine une remontée rapide des taux d’intérêts et la crainte d’une récession imminente s’intensifie. Une situation exacerbée en Europe par le problème des dettes souveraines, et la dépendance à l’énergie russe. Il n’est donc pas surprenant de voir l’euro se déprécier contre le dollar. La monnaie unique a en effet perdu plus de 10% contre le billet vert depuis le début de l’année. Et la parité de 1 pour 1 a même été atteinte il y a quelques jours.

Le cours international de l’or étant libellé en dollars, l’investisseur européen a certes été pénalisé par la baisse du cours, mais il a été plus que compensé par la hausse du billet vert.

Le métal jaune libellé en euros reste en effet dans le vert (+5.4% en 2022) et corrige beaucoup moins que le cours en dollar (-5.6% en 2022). L’or valeur refuge a donc protégé contre la dépréciation de l’euro.