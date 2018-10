Une autre objection concerne la signification des taux à long terme. Au cours des dernières années, les banques centrales du monde entier ont effectué des achats d’obligations à grande échelle pour soutenir l’économie et contrer les risques déflationnistes. Cela a poussé les rendements obligataires à des niveaux plus bas que ceux qu’ils auraient dû avoir naturellement en l’absence de cette demande exceptionnelle. Pour pouvoir faire des comparaisons significatives, il faudrait en réalité effectuer un réajustement pour éliminer cette baisse « artificielle » des taux.

La première objection concerne la sélection des points de référence, en particulier l’utilisation des taux à 2 ans. La courbe des taux reflète théoriquement les attentes du marché en ce qui concerne les évolutions de la politique monétaire et des taux directeurs. Si les investisseurs considèrent qu’en raison d’une récession imminente, la banque centrale abaissera ses taux directeurs dans un avenir proche, les taux des obligations à long terme diminueront, conduisant à l’inversion de la courbe des taux précédemment décrite. Cependant, en examinant la différence entre les taux à 2 ans et à 10 ans, l’analyse exclut l’impact des anticipations à moins de deux ans. La Réserve fédérale américaine a abordé cette question et publié une analyse à ce sujet [ 1 ]. Il conviendrait donc plutôt d’utiliser le taux du marché monétaire ou les taux directeurs de la banque centrale plutôt que le taux à 2 ans. En tenant compte de cet ajustement, la prochaine récession n’aurait finalement pas lieu avant 2022.

Un indicateur largement utilisé pour essayer d’anticiper ce moment est la pente de la courbe des taux. En temps normal, les taux à long terme sont supérieurs aux taux à court terme. La réduction de cette différence est appelée l’aplatissement de la courbe des taux. Lorsque les obligations à court terme offrent des rendements plus élevés que les obligations à long terme du même émetteur, on parle d’inversion de la courbe des taux.

Notes

[1] Eric C. Engstrom ; Steven A. Sharpe, « The Near-Term Forward Yield Spread as a Leading Indicator : A Less Distorted Mirror » ; Conseil des gouverneurs du système de la Réserve fédérale, juillet 2018 https://www.federalreserve.gov/econ...