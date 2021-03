L’assurance vie reprend des couleurs et enregistre une collecte nette en janvier 2021 près de quatre fois supérieure à celle de décembre 2020, s’inscrivant dans la dynamique observée depuis plusieurs mois.

Regain d’intérêt pour le placement préféré des Français

La collecte nette sur le mois de janvier 2021 est positive à +2 milliards d’euros, amplifiant la dynamique observée sur la fin d’année 2020. En effet, elle était positive de +550 millions en décembre 2020, quasi nulle en octobre et novembre 2020 et négative depuis mars 2020. En janvier 2020, la collecte nette s’élevait à +0,6 milliards d’euros.

Par ailleurs, les cotisations du mois de janvier 2021 sont en hausse de +13 % par rapport au même mois de l’année précédente, s’élevant à 13,6 milliards d’euros (12,1 milliards d’euros en janvier 2020).

Le montant des prestations versées sur le mois de janvier 2021 (11,6 milliards d’euros) est quasi stable (+1 %) par rapport à janvier de l’année précédente (11,5 milliards d’euros).

Fin janvier 2021, les encours des contrats d’assurance vie atteignent 1 786 milliards d’euros.

Les Français prêts à diversifier leur épargne pour améliorer leur espérance de rendement

La collecte nette en Unités de Compte (UC) sur le mois de janvier est positive, à +2,7 milliards d’euros. Elle retrouve ainsi le niveau d’avant le début de la crise sanitaire.

La part des UC dans les cotisations d’assurance vie sur janvier 2021 (33 %) confirme le mix euros-UC observé sur l’ensemble de l’année 2020 (34 % en UC).

Ces chiffres de marché sont par ailleurs une bonne nouvelle pour l’économie de notre pays puisque les supports en UC contribuent largement au financement des entreprises.

Dynamique de croissance pour les Plans d’épargne retraite et les fonds labellisés « Relance »

Les Plans d’épargne retraite (PER) commercialisés par les assureurs connaissent un véritable succès auprès des Français : à fin janvier 2021, 16 mois seulement après leur lancement, les PER comptent 1,24 million d’assurés pour 13,4 milliards d’euros d’encours dont la moitié correspond à des supports en UC.

La dynamique observée ces derniers mois se prolonge sur le mois de janvier 2021 avec 88 440 nouveaux assurés et 416 millions d’euros de cotisations (+185 % et +143 % respectivement par rapport à janvier 2020) auxquels viennent s’ajouter 147 220 assurés et 2,4 milliards d’euros au titre de transfert d’anciens plans.

Les investissements des assureurs vie dans les fonds labellisés « Relance » atteignent 3,5 milliards d’euros dont 2,5 milliards au titre des supports en UC à fin 2020. La quasi-totalité des assureurs vie (représentant 92 % du marché) commercialisent des supports en UC labellisés « Relance ».

Pour Franck Le Vallois, directeur général de la Fédération Française de l’Assurance : « Cette dynamique de reprise, particulièrement marquée pour la collecte nette en unités de compte et pour le marché des Plans d’épargne retraite, est une bonne nouvelle pour la relance économique de notre pays. En effet, l’assurance vie contribue massivement au financement des entreprises. »