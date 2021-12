Avec plus de 20 milliards d’euros d’actifs sous gestion en actions thématiques, et des philosophies d’investissement engagées autour des défis majeurs de notre siècle, comme l’accès à l’éducation et aux soins, la chaîne alimentaire, la réduction des inégalités ou encore la protection de la planète, CPR AM est un acteur majeur de l’impact Investing...