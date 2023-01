›  Interview 

Next-Finance : En quoi consiste la nouvelle réglementation sur la biodiversité pour les sociétés de gestion ?

Guillaume Lasserre : Cette nouvelle réglementation sur la biodiversité découle de l’article 29 de la loi française énergie-climat de 2019 qui oblige les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels non seulement à reporter l’impact de leurs investissements sur la biodiversité mais aussi à se donner des objectifs en la matière.

Quels sont vos objectifs de préservation des espèces et des espaces naturels ?

En pratique, LBPAM tente d’actionner plusieurs deux leviers. Le premier, repose sur l’investissement, notamment à travers une politique d’exclusion (engagement d’exclure les sociétés ayant une incidence conséquente sur la biodiversité), une politique et d’engagement actionnarial (dialogue avec les entreprises investies afin de les inciter à réduire leurs impacts sur la biodiversité) et une empreinte finale de notre portefeuille qui se doit d’être mesurée. Le second levier, repose sur le mécénat. Nous nous sommes également par exemple engagés à verser à l’association Nature 2050 une contribution proportionnelle aux encours sur notre fonds spécialisé sur la thématique environnement. flux nets que nous investissons dans les secteurs ayant un impact potentiellement négatif sur l’environnement. En particulier nous utilisons les données de La liste des secteurs concernés a été élaborée en partenariat avec CDC Biodiversité, une filiale de la CDC pour calculer l’empreinte biodiversité de nos portefeuilles.

Comment quantifiez-vous vos actions ?

Nous mesurons nos empreinte grâce au MSA (Mean Species Abundance). Cela nous permet de mesurer l’impact des entreprises sur la biodiversité, et si cet impact peut diminuer ou non.

Nous avons éegalement mis en place une intégration systématique de la biodiversité au sein du système de notation propriétaire d’investissement, GREaT. L’empreinte biodiversité des portefeuilles est calculée grâce à la méthodologie Global Biodiversity Score, créée par CDC Biodiversité.

Comptez-vous en faire davantage dans ce domaine pour les années à venir ?

Oui, tout à fait. Nous travaillons activement avec les fournisseurs de données pour que le nombre d’entreprises couvertes et la précision des mesures augmentent.

Comment trouver des datas sur le sujet ? Sont-elles fiables ?

Oui, elles sont fiables. Comme je vous le disais, en matière de données, nous travaillons avec CDC Biodiversité mais aussi avec l’organisation à but non lucratif Carbon Disclosure Projet dont le rôle est de collecter des données auprès des entreprises qui les collectent à notre place.

Est-ce que votre fonds va hériter d’une partie des fonds que la CNP compte consacrer à la Biodiversité ? Quels sont vos objectifs en termes d’encours ?

Dans le cadre de notre politique biodiversité, avec le soutien de CNP Assurances, nous venons de lancer un fonds actions thématique, labellisé ISR, dédié à la biodiversité, baptisé Tocqueville Biodiversity ISR. Ce fonds a vocation à investir dans des entreprises cotées qui propose des solutions pour réduire l’empreinte de leurs activités sur la diversité biologique. A terme, nous visons un encours d’un milliard d’euros.

Votre fonds sera-t-il catégorisé article 8 ou article 9 ?

Pour l’heure, le fonds thématique actions internationales Tocqueville Biodiversity ISR est catégorisé article 9 au titre du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure).

Avez-vous un benchmark ? Un objectif de rendement annuel ?

L’univers d’investissement de Tocqueville Biodiversity ISR est global, couvrant toutes les zones géographiques et toutes les capitalisations boursières. Cependant, il s’agit d’un fonds de conviction ciblant les sociétés contribuant à améliorer la protection des écosystèmes. Compte tenu de cette contrainte, nous avons décidé de ne pas lui affecter d’indice de référence.

En termes de rendement, nous visons des performances qui pourraient être comparables au MSCI World, étant convaincu que la préservation du vivant et de la biodiversité crée de la valeur sur un horizon d’investissement de moyen/long terme.