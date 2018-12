Dans ce cadre, Eres crée le premier FCPE de partage du marché : Eres sélection Partage & Solidaire, dont une partie des frais de gestion contribuent au financement de ces projets. En cohérence avec les missions de la Fondation, le FCPE est un fonds solidaire et géré de façon socialement responsable (ISR).

La Fondation Eres pour l’économie sociale et solidaire

Sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Eres bénéficie du contrôle et du soutien du premier réseau de philanthropie de France. La fondation est financée par Eres et Eres gestion.

« La Fondation Eres a vu le jour avec l’envie d’apporter un soutien financier aux porteurs de ces initiatives, mais elle est aussi un projet d’entreprise, qui permet aux collaborateurs et collaboratrices d’Eres d’avoir un engagement solidaire », précise Olivier de Fontenay, associé fondateur d’Eres.

Eres sélection Partage & Solidaire, un fonds de partage

Une partie fixe de 40% des frais courants (soit 0,5%) et l’intégralité des frais variables (20% de la surperformance uniquement en cas de performance positive) sont reversés par Eres gestion à la fondation Eres qui financera différents projets d’éducation, d’entrepreneuriat, d’insertion professionnelle, de lutte contre la grande exclusion et des initiatives culturelles.

Un investissement solidaire …

Conformément à la vocation solidaire du FCPE, le fonds « Eres sélection Partage et Solidaire » est investi entre 5% et 10% de son actif au sein de l’économie sociale et solidaire (ESS) et finance indirectement des entreprises comme Chênelet (développe un habitat écologique de très haute qualité dédié aux personnes aux plus bas revenus), MicroDon (réalise des campagnes de don en centimes sur les arrondis lors des achats), Terre de liens (facilite l’accès au foncier agricole pour de nouvelles installations paysannes).

… et socialement responsable (ISR)

Les investissements non solidaires du fonds, soit 90% à 95% des encours, sont réalisés dans des OPC dont la gestion répond principalement à des critères d’Investissement Socialement Responsable (ISR), c’est-à-dire intégrant des enjeux environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance dans leur sélection de valeurs. Parmi ces OPC, 90% minimum ont obtenu le Label ISR, soutenu par le Ministère des Finances après un audit indépendant.

« Ce label répond à plusieurs écueils qui ont été relevés en 2014 lors de notre analyse sur la gestion ISR des FCPE. Ainsi le label exclut les fonds monétaires (investis en dette souveraine ou assimilée), il garantit une meilleure communication sur la démarche d’analyse et de sélection des valeurs et la mesure des impacts dans la durée.

Notre comité de gestion a donc sélectionné 7 fonds labellisés pour construire une allocation équilibrée dont le niveau de risque global (solidaire inclus) s’élève à 3 » indique la société ERES.