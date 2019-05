Excellie Premium permet aux clients patrimoniaux en recherche de rendement et de diversification de devenir acteurs de leur stratégie d’investissement. Ce contratmulti-compartimentconstitue une offre sur-mesure et adaptable à tout profil de risque quel que soit le niveau de connaissance des marchés financiers de l’investisseur grâce aux nombreuses combinaisons possibles.

Elle s’articule autour de trois orientations de gestion :

1. L’orientation libre

Ce choix permet à l’épargnant de rester maître de la répartition de ses versements comme de ses arbitrages. Ainsi, il ventile librement ses placements sur une large gamme de supports financiers :

Près de 200 Organismes de Placement Collectif (OPC) ;

22 fonds ISR (Investissement Socialement Responsable) ;

2 fonds en euros : l’actif général de La Mondiale et un fonds eurodynamique €uroCit’2,

1 support Croissance ;

3 profils de gestion du plus sécurisé au plus dynamique, gérés par AG2R LA MONDIALE Gestion d’Actifs.

Le client a également la possibilité d’opter pour le mandat d’arbitrage libre par lequel il autorise le mandataire à choisir pour son compte la répartition de l’épargne disponible et des nouveaux versements.

L’orientation libre donne également accès à des outils pour aider à piloter la composition de du contrat. Deux options sont proposées :

La réallocation programmée de l’épargne pour gérer une allocation entre les supports en euros et les unités de compte : investissement progressif, option retraite, sécurisation / dynamisation des plus-values ;

pour gérer une allocation entre les supports en euros et les unités de compte : investissement progressif, option retraite, sécurisation / dynamisation des plus-values ; Les arbitrages automatiques pour organiser l’épargne investie sur une unité de compte en lien direct avec les marchés financiers en déterminant des seuils de déclenchement à la baisse (« floor ») pour limiter le risque de moins-values et à la hausse (« top ») pour consolider les plus-values.

2. L’orientation personnalisée

Cette formule permet de déléguer la gestion financière du contrat auprès d’un mandataire qui dispose de l’expertise et des moyens indispensables à une gestion financière active et personnalisée. Le client peut ainsi choisir entre plusieurs styles de gestion en fonction de ses objectifs, de son horizon de placement et de sa sensibilité au risque financier.

L’univers d’investissement de la gestion sous mandat est large et donne accès à la fois à des OPC et à des titres vifs, dès 100 000 € de versement initial.

3. L’orientation conseillée

Avec cette troisième option qui constitue une alternative à la gestion sous mandat classique, le client est accompagné par un professionnel dans ses choix d’investissement tout en conservant le contrôle sur l’allocation des actifs de son portefeuille. Via le mandat de formalisation et de transmission des arbitrages, il peut déterminer le cadre des recommandations dont il souhaite bénéficier.

L’orientation conseillée permet ainsi :

La mise en œuvre d’une stratégie d’investissement personnalisée ;

L’accès à un large univers d’investissement : OPC, fonds alternatifs, actions, EMTN ou fonds à formule ;

Une information régulière (avenant mensuel des arbitrages effectués).

Un espace de consultation moderne et intuitif

Avec Excellie Premium, AG2R LA MONDIALE propose Digivie Assuré, un site client sécurisé et personnalisé, accessible depuis tout type de supports (ordinateur, smartphone et tablette). Grâce à une navigation fluide et dynamique, il permet, en quelques clics, d’avoir une vision détaillée, de suivre l’évolution et la répartition de l’épargne tout en bénéficiant de nombreuses fonctionnalités interactives.

Pour Valéry Maizières, Directeur du développement épargne patrimoniale AG2R LA MONDIALE : « Excellie Premium est un outil innovant qui présente tous les avantages d’un contrat d’assurance vie et de capitalisation multisupport, notamment la flexibilité et le rendement, tout en offrant au client la possibilité de bénéficier d’une palette de services premium d’accompagnement, de gestion et de conseil financier. »