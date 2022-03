Video Qu’est-ce que l’économie circulaire ?

Le modèle d’économie dite linéaire, consistant à extraire, consommer puis jeter, n’est pas viable à long terme face à la limitation des ressources non renouvelables et à la gestion complexe des déchets. C’est pourquoi il est nécessaire d’évoluer vers un nouveau modèle de production et (...)