›  Interview 

Depuis plusieurs années, CPR AM s’engage et innove afin de proposer sur toutes les classes d’actifs des solutions d’investissement qui adressent les enjeux de la transition climatique. Avec le lancement du fonds actions internationales CPR Invest - Hydrogen, CPR AM vient enrichir son expertise Climat qui approche désormais deux milliards d’euros d’actifs sous gestion. Cette stratégie, complémentaire des solutions existantes, est dédiée au financement de l’ensemble de la filière de l’hydrogène. Déjà investissable, la chaine de valeur de l’hydrogène est destinée à jouer un rôle clé dans l’atteinte des objectifs d’une économie zéro émission nette à horizon 2050. Rare solution permettant d’investir dans cette thématique d’avenir, le fonds bénéficie d’une gestion de conviction associée à une démarche d’impact.

QUELLE EST LA GENESE DU FONDS HYDROGEN ET LES MOTIVATIONS DE LANCEMENT ?

Chez CPR AM, nous sommes convaincus que l’hydrogène va agir comme un « game changer » et jouer un rôle déterminant voir indispensable dans les programmes visant la neutralité carbone. A l’heure actuelle, l’hydrogène propre constitue notre meilleure option pour décarboner nos économies. C’est en effet la seule solution viable permettant de réduire les émissions dans les secteurs difficiles à décarboner tels que les industries lourdes et les transports où l’électrification directe est difficile voire impossible.

En outre, le calendrier est plus que parfait. Nous sommes certains que ce momentum sans précédent dont bénéficie l’hydrogène aujourd’hui est pleinement justifié et amené à perdurer. Les engagements climatiques mondiaux, les avancées technologiques, la baisse constante des coûts et les investissements massifs de la part des acteurs publics et privés soutiennent pleinement la croissance de la filière encore émergente de l’hydrogène. Des études récentes estiment que le marché mondial de l’hydrogène vert devrait atteindre 11 000 milliards de dollars d’ici à 2050. C’est clairement maintenant qu’il faut agir et investir dans l’hydrogène et sa chaîne de valeurs pour participer à la construction d’une économie « net zero ».

QUELLE EST LA PHILOSOPHIE DU FONDS POUR BÉNÉFICIER AU MIEUX DU POTENTIEL DE LA FILIÈRE DE L’HYDROGÈNE ?

L’utilisation de l’hydrogène n’est pas nouvelle, elle fait déjà partie intégrante de notre économie. Néanmoins, comme décrit dans les articles précédents, elle doit être verdie. Au travers de ce fonds, nous souhaitons accompagner de façon durable la transition vers la production et l’utilisation de l’hydrogène vert tout en cherchant bien sûr à bénéficier de son potentiel de croissance significatif.

Pour ce faire, le fonds investit dans les sociétés du monde entier impliquées dans l’ensemble de l’écosystème de l’hydrogène, d’amont en aval. L’autre élément clé est l’approche d’investissement responsable du fonds. A l’instar de tous nos fonds ouverts, nous appliquons notre politique ESG interne et excluons les entreprises présentant les plus mauvais comportements ESG et un niveau de controverses élevé. Le fonds est conforme aux exigences de l’article 9 du règlement SFDR.

ET CONCRÈTEMENT, POURRIEZ-VOUS NOUS EN DIRE DAVANTAGE SUR LA DÉFINITION DE L’UNIVERS D’INVESTISSEMENT ?

Comme mentionné précédemment, nous avons adopté une définition large de l’univers d’investissement sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène, des énergies vertes aux différents utilisateurs comme l’industrie automobile en passant par le stockage et la distribution.

Cela comprend par exemple en amont les fabricants d’éoliennes ou de panneaux solaires. L’électricité générée par les sources d’énergie renouvelable est en effet essentielle pour produire l’hydrogène vert. Cette production est réalisée à partir d’un procédé de décomposition de l’eau, l’électrolyse, et réalisé via un appareil appelé électrolyseur. Par conséquent, nous nous intéressons aussi dans l’univers aux entreprises développant et déployant cette technologie cruciale.

En aval, l’univers intègre les entreprises bénéficiant de l’utilisation de l’hydrogène. En tant que vecteur énergétique très polyvalent, l’hydrogène se prête à de multiples applications et peut être exploité pour décarboner une multitude de secteurs comme la sidérurgie, le transport longue distance ou encore l’agriculture. Avec les progrès déjà à l’œuvre, de nouvelles applications verront le jour et avec elles de nouvelles entreprises intégreront l’univers d’investissement dans les mois et années à venir.

COMMENT SONT SÉLECTIONNÉES LES ENTREPRISES QUI ENTRENT DANS L’UNIVERS DE PLACEMENT ?

Quelle que soit leur position dans la chaîne de valeur, les entreprises doivent justifier d’une exposition concrète et matérielle à l’hydrogène vert. De nombreuses entreprises expriment le souhait de passer à l’hydrogène vert mais cette « bonne volonté » n’est souvent pas suivie d’actions concrètes. L’intentionnalité doit être matérielle. Ainsi, seules sont retenues dans l’univers d’investissement, les entreprises disposant d’une véritable vision soutenue par les équipes dirigeantes et accompagnée de projets ayant dépassé la phase de R&D et dans un stade de développement avancé.

De fait, l’univers d’investissement est particulièrement dynamique et en constante évolution reflétant l’essor de la filière de l’hydrogène. Nous suivons donc de près tous les projets, technologies, initiatives et réglementations autour de l’hydrogène. Les projets et acteurs fleurissant aux quatre coins du monde, nous sommes particulièrement attentifs à leur suivi et une fois encore, à leur degré de matérialité suffisant pour justifier leur présence dans l’univers.

QUEL EST LE PROFIL DE L’UNIVERS RÉSULTANT DE VOTRE PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT ?

En toute logique, l’univers est particulièrement exposé aux secteurs de l’industrie, des matériaux, des utilities et de l’énergie, qui constituent le cœur de la chaîne de valeur de l’hydrogène. D’un point de vue géographique, l’univers est principalement exposé à l’Europe et à l’Asie (y compris le Japon) qui concentrent les technologies et les projets les plus avancés en matière d’hydrogène. La répartition géographique de l’univers est néanmoins susceptible d’évoluer au rythme des engagements des pays et de leurs plans nationaux en faveur de l’hydrogène.

Prenons l’exemple des États-Unis. Clairement à la traîne sur la filière, le pays cherche désormais à rattraper son retard au travers de stratégies très agressives. La scène américaine est aujourd’hui dominée par des entreprises non cotées, notamment des startups. Celles-ci déposent continuellement des brevets aussi bien relatifs à la production d’hydrogène qu’aux technologies et autres composants de l’hydrogène, faisant des Etats-Unis, respectivement le premier et second pays dépositaire de brevets dans ces domaines. Certaines de ces entreprises vont très probablement opter prochainement pour l’introduction en bourse ou faire l’objet d’OPA et pourront ainsi intégrer notre univers.

POUR CONCLURE, QUELQUES MOTS SUR LE PORTEFEUILLE ET LES PERSPECTIVES D’AVENIR ?

En étant exposé à l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène, le portefeuille est assez diversifié et pas trop concentré. Géré activement, il est construit de façon robuste ajustée par les risques avec un suivi régulier des contraintes. Le portefeuille final comporte entre 60 et 80 titres, avec le même profil géographique et sectoriel que son univers d’investissement.

Nous sommes convaincus que l’économie qui se construit autour de l’hydrogène va se développer et se déployer à un rythme très rapide. Un futur décarboné fondé sur l’hydrogène n’est donc absolument pas hors de portée et les opportunités sont à leurs prémices. La technologie, la baisse des coûts ainsi que les investissements publics et privés vont soutenir la croissance de l’économie de l’hydrogène. C’est le moment d’agir et de soutenir la transition vers l’hydrogène vert, la seule solution viable pour atteindre les objectifs d’un monde « zéro émission nette ».