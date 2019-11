Le support sécurisé Pergola 90 est proposé en exclusivité par CNP Patrimoine, structure de CNP Assurances dédiée à la clientèle patrimoniale. Ce support est développé en partenariat avec Morgan Stanley, l’un des leaders mondiaux des services financiers. Cette nouvelle offre Pergola 90 est particulièrement adaptée à l’environnement actuel : sécurisée, liquide et exposée sur les marchés actions et obligataires mondiaux à travers un panier d’ETF. Le support sécurisé Pergola 90, lancé pour la première fois en France, sera disponible très prochainement.

CNP Patrimoine a conçu l’offre Pergola 90 à destination de la clientèle patrimoniale en s’appuyant sur l’expertise de Morgan Stanley. Dans le contexte actuel de taux bas, ce support innovant permettra de compléter la part sécurisée de l’épargne investie dans les contrats d’assurance vie et de capitalisation, tout en participant à la hausse des marchés actions et obligataires. L’assuré bénéficiera d’une protection à tout moment de son investissement à hauteur de 90 % du plus haut niveau historique atteint par le support Pergola 90. La liquidité de ce support est quotidienne.

De nombreux avantages pour les clients [1]

Accessibilité

L’investissement minimum sur le support Pergola 90 s’élève à 5 000 €. Il n’y a pas de maximum d’investissement.

Sécurité

Pergola 90 est un support protégé à tout moment, à hauteur de 90 % de la plus haute valeur liquidative. Il vient se positionner en complément du support en euros pour constituer la poche sécurisée du contrat.

Souplesse et liquidité quotidienne

Les versements initiaux et complémentaires, les arbitrages, les rachats partiels ou totaux sont flexibles.

« Dans le contexte actuel de raréfaction des fonds euros et de besoin toujours plus fort des épargnants pour de la protection, nous sommes heureux de lancer une réponse totalement innovante au sein de nos contrats de la gamme CNP One, alliant sécurité, liquidité et potentiel de performance » précise Marine de Bouchony, directrice de CNP Patrimoine.

François Guilgot, directeur de CNP Patrimoine, ajoute : « Cette solution permet de saisir les opportunités offertes par les marchés financiers tout en protégeant l’investissement à tout moment et sans limite de durée à hauteur de 90 % de son plus haut niveau historique. C’est une offre exclusive réservée aux clients des distributeurs de CNP Patrimoine ».