A l’occasion du lancement du fonds CPR INVEST - BLUE ECONOMY qui investit dans l’écosystème économique marin ci-dessous le replay du #OceanTour qui s’est tenu le 14 juin dernier.

Avec les participations exceptionnelles de Jean Jouzel, Climatologue et vice-président du GIEC (de 2002 à 2015) et de Maud Fontenoy, Navigatrice, ambassadrice auprès du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse pour l’éducation à la Mer et les classes de Mer, et Présidente de la Maud Fontenoy Foundation.

Au sommaire :