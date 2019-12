›  Interview 

Next-Finance : Comment ont évolué en Europe les encours des ETF depuis le début de l’année ?

Pour rappel, en Europe, à fin octobre 2019, on comptait 1 800 ETF pour un encours de 809 Md€ , à comparer avec un encours de 5 200 Md€ [2] pour 7 000 ETF au niveau mondial. A cette date, la croissance du marché européen ressort à +25 % [3] depuis le début de l’année. Elle s’accélère donc par rapport à sa moyenne de ces 10 dernières années (+18% par an) [4]. Cette dynamique se reflète dans la collecte nette qui, sur les 10 premiers mois de 2019, s’est établie à 73 Md€ (Vs 41 Md€ sur la même période en 2018). [5]

Quelles classes d’actifs ont été les plus dynamiques ?

A fin octobre 2019, la collecte sur le marché européen des ETF se concentre essentiellement sur les produits obligataires qui recueillent près de 2/3 des flux de capitaux, en particulier sur les indices portant sur des obligations d’entreprises. Même s’ils représentent la majorité des encours investis sur les ETF, les indices actions ont suscité sur les trois premiers trimestres de cette année moins d’engouement de la part des investisseurs.

Qu’en est-il plus spécifiquement au sein de votre gamme d’ETF BNP Paribas Easy ?

Nos encours en ETF affichaient un montant de 10,9 Md€ [6] à fin octobre 2019 avec une collecte nette de 177M€ [7] depuis le début de cette année. Les ETF qui ont le plus contribué à ces résultats sont en grande majorité ceux qui sont indexés sur des indices ISR [8] ou des thématiques ESG [9], que ce soit sur les marchés actions ou obligataires. Nos encours en ETF ESG s’élèvent désormais à 4,1 Md€ [10], soit près de 40% de nos actifs sous gestion, ce qui nous place parmi les leaders du marché européen des ETF ESG. Cette année, c’est notre tracker sur le bas carbone qui a rencontré le plus franc succès au sein de notre gamme. Lancé en octobre 2008, il réplique l’indice actions Low Carbon 100 Europe® NR et permet d’investir sur un panier de valeurs considérées comme les plus vertueuses de leur secteur en matière d’émission de gaz à effet de serre.

Sur quelles thématiques avez-vous récemment élargi votre gamme ?

Tout au long de l’année, nous avons élargi notre gamme principalement sur les ETF actions et obligations proposant une approche ESG. Nous avons lancé trois ETF obligataires ISR sur la dette d’entreprises en euros (BNP Paribas Easy Euro Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF, sur 3 maturités différentes). Du côté des marchés actions, nous avons listé le tout premier ETF sur l’économie circulaire (BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF) mais aussi le premier ETF responsable sur la thématique de l’immobilier coté (BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Green UCITS ETF). Ce dernier permet aux investisseurs de s’exposer à un indice composé de sociétés foncières cotées au sein des pays développés d’Europe (hors Royaume-Uni) et dont les pondérations (tilt) prennent en considération des critères environnementaux (consommation d’énergie et obtention de la certification environnementale).

Quelles sont les motivations qui ont guidé vos choix pour le lancement de ces thématiques ? Quels sont vos cibles et objectifs de collecte pour chacun de ces thèmes ?

Nous souhaitons continuer à faire partie des fournisseurs d’ETF leaders sur l’ESG en Europe et sommes convaincus qu’il est important d’accompagner les attentes de nos clients dans ce domaine, aussi bien sur les marchés actions qu’obligataires. En parallèle du développement de notre offre indicielle sur l’ESG, trois ETF de notre gamme ont été les premiers à obtenir le label ISR de l’Etat français en juin dernier. D’autres vont suivre dans les mois à venir. En ce qui concerne nos objectifs de collecte, nous souhaitons bien sûr continuer à faire grossir nos encours notamment sur l’ESG et le smart beta en Europe.

Quels sont vos projets pour les prochains mois ?

Comme évoqué, nous voulons élargir notre offre ESG, en particulier sur le compartiment obligataire qui nous semble actuellement assez restreint en Europe. Par ailleurs nous comptons continuer à développer nos outils pédagogiques, notamment à destination des investisseurs particuliers. A ce titre, je tiens à préciser que nous avons obtenu pour la 2ème année consécutive le prix pédagogique sur les ETF, décerné par Boursorama lors des Investor Awards en novembre dernier.