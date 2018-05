›  Interview 

Comment ont évolué les encours au 1er trimestre 2018 en Europe ? Et par classes d’actifs (actions obligations, matières premières) ?

Après une année 2017 très dynamique, le marché des ETF en Europe a continué sur sa lancée au cours du 1er trimestre 2018. En effet, les encours ont progressé de 22,4 milliards d’euros sur les trois premiers mois de cette année contre 26 milliards d’euros au 1er trimestre 2017. Ainsi, à fin mars 2018, d’après ETFGI, les encours sous gestion en Europe s’établissaient à 637 milliards d’euros. Dans le détail, cette progression bénéficie surtout aux ETF actions – notamment les actions américaines et européennes - qui ont recueilli 82 % des flux au cours de cette période, contre 12 % pour les ETF obligataires et 5 % pour les ETF matières premières.

Qu’en est-il plus spécifiquement au sein de la gamme ETF BNP Paribas Easy ? Quel bilan tirez-vous globalement du 1er trimestre 2018 ?

Le bilan du 1er trimestre 2018 est très positif pour la gamme d’ETF BNP Paribas Easy. Nous sommes toujours dans une dynamique très forte avec une collecte de 861millions d’euros ce qui nous place au 8ème rang en Europe, en termes de collecte sur le premier trimestre de cette année. A fin 2017, la gamme d’ETF BNP Paribas Easy représentait 8 milliards d’euros d’encours, soit 41 % des encours de l’activité de gestion indicielle de BNP Paribas Asset Management (à 19,5 milliards d’euros).

Quid des frais ? Ont-ils tendance à se stabiliser ?

Les frais de gestion des ETF ont tendance à se stabiliser voire à diminuer. En effet, plusieurs sociétés de gestion ont récemment annoncé des baisses pour certains produits de leur gamme, ce que nous avions également fait en fin d’année dernière.

Avez-vous élargi votre gamme ? Sur quelles classes d’actifs ? Sur les produits ISR ?

Oui, nous avons lancé récemment deux ETF actions sur la thématique ISR (Investissement Socialement Responsable). Ces deux nouveaux produits, négociables sur Euronext Paris, portent respectivement sur les marchés d’actions japonaises et européennes, en répliquant la performance du MSCI Japan SRI et celle du MSCI Europe SRI. La gamme BNP Paribas Easy comprend désormais 15 ETF « responsables », pour un encours sous gestion de 4 Md€ à fin mars 2018, comprenant notamment notre ETF Low Carbon lancé en 2008 et affichant 330 millions d’euros d’encours.

Quels sont vos projets pour les prochains mois ? En termes de produits et de développement commercial ?

Nos principaux axes de développement portent sur les produits ISR et le smart beta. Nous réfléchissons également à élargir notre gamme d’ETF actions sur de nouvelles thématiques, mais aussi à proposer des produits dans de nouvelles devises ou couverts contre le risque de change.