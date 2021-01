(*) : Taux servi au titre du fonds en euros des contrats d’assurance vie MIF, net de frais de gestion et avant prélèvements fiscaux et sociaux. Sont concernés les contrats Compte Épargne Libre Avenir Multisupport, MIF Horizon Euroactif, Plan d’Épargne Populaire Multisupport, AMPLI-GRAIN 9 Multisupport (tout investissement sur des unités de compte comporte un risque de perte en capital), Compte Épargne MIF, Compte Épargne Libre Avenir, Compte Épargne Garantie Intégrale, Compte Épargne Enfant, Compte Épargne Transmission, MIF Projet Vie, MIF Intergénérations et Plan d’Épargne Populaire. Ne sont pas concernés : Garantie Protection Avenir, Garantie Frais Décès, Garantie Frais Obsèques et les rentes. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.

(**) : 2 AVERTISSEMENT : avant toute décision d’investissement sur un support en unités de compte, le sociétaire doit prendre connaissance des documents d’information financière relatives au support considéré (DICI, prospectus ou note détaillée ainsi que les conditions d’investissement et de fonctionnement spécifiques au titre des supports SCPI), et s’assurer que ce support correspond à sa situation personnelle et financière, à sa sensibilité au risque, ainsi qu’à ses objectifs d’investissement. Tout investissement en unités de compte est soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse et comporte un risque de perte en capital. Les informations fournies dans le cadre de la présente communication ne constituent en aucune manière une recommandation de l’assureur au titre du devoir de conseil.

(***) : Performances au 31/12/2020, nettes de frais de gestion et hors prélèvements fiscaux et sociaux, calculées sur la base d’un versement net de frais de versement de 1 000 € investi sur le profil au 1er janvier de l’année concernée, tenant compte des arbitrages contractuels effectués dans le courant de l’année et de l’attribution au 31 décembre de l’année de la participation aux bénéfices annuelle sur le fonds en euros. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. La part en unités de compte des mandats présente un risque de perte en capital.