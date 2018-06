Investir en privilégiant l’impact environnemental et social

Au sein de son offre « impact investing », Althos Patrimoine sélectionne des fonds de gestion active et passive dont le but commun est de financer le développement durable en tenant compte de critères principalement environnementaux et sociaux.

En choisissant l’option « impact investing », les clients d’Althos Patrimoine voient leur patrimoine être investi sur des fonds thématiques de qualité comme « Sycomore Happy @ Work », dont le but est d’investir dans des entreprises caractérisées par un haut niveau de bien-être des salariés, ou encore « Lyxor Green Bonds », ETF du domaine des « obligations vertes ». Ces obligations désignent des titres de créance émis par des entreprises ou des entités publiques pour financer des projets ayant un impact environnemental positif. Les clients font ainsi le choix de privilégier les critères extra financiers et acceptent d’obtenir des performances potentiellement inférieures à celles des allocations « classiques » et « ESG » offertes par Althos Patrimoine.

Une gamme complète de solutions ISR

Cette option « impact investing » constitue une solution complémentaire à l’option « ESG » déjà proposée par Althos Patrimoine.

L’investisseur dispose donc maintenant de 3 possibilités selon l’importance qu’il souhaite accorder aux critères extra financiers dans son portefeuille :

L’allocation « classique », qui bénéficie toutefois d’un premier filtre ISR, favorisant les fonds actions et obligataires disposant d’une bonne notation ESG.

L’option « ESG », constituée de fonds actions et obligataires disposant d’une approche ESG formalisée et recevant une note maximale.

L’option « impact investing », qui favorise les fonds thématiques à fort impact social et environnemental.

L’option « Impact investing » s’adresse donc à des investisseurs à la recherche de solutions de placement les plus éthiques possibles, permettant de respecter leurs valeurs et de donner du sens à leurs investissements.