Fabriqué sur-mesure par BNP Paribas, il est éligible uniquement dans la gamme de contrats d’Altaprofits (assurance vie, capitalisation, PEP, Madelin) assurés par Generali Vie.

Altaprofits conçoit et propose des produits simples et équilibrés, en travaillant particulièrement sur le couple rendement/risque pour permettre aux épargnants de saisir les opportunités de marché et de rémunérer le temps d’attente.

AltaRendement2021 est basé sur l’évolution d’un indice de référence, S&P Euro 50 Equal Weight Synthetic 5 % Price composé des 50 premières capitalisations boursières de la zone euro. Le fonds a un objectif de gain de 5 % brut annuel [1].

Les trois premiers produits structurés de la gamme AltaRendement [2] ont tenu leur promesse :

dès la première année, à leur date anniversaire : le capital d’AltaRendement2017 et d’AltaRendement2018 a été remboursé aux épargnants, augmenté respectivement d’un gain de 6 % et de 8 % brut [3],

1 an et demi après son lancement : AltaRendement2019 s’est dénoué le 21 juin 2021 avec le remboursement aux épargnants de l’intégralité de leur capital et un rendement de 12 % brut [4].

Pour diversifier et améliorer le rendement d’un portefeuille d’investissement en assurance vie, la solution des fonds structurés, sous condition de bonne maîtrise du risque, est à considérer. Si vous le souhaitez, Stellane Cohen, Présidente d’Altaprofits, serait ravie de s’en entretenir avec vous ainsi que des modalités liées à AltaRendement2021.