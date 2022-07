›  Interview 

Next-Finance : Qu’est-ce qui a motivé la création de Financia Business School ?

Alfonso Lopez de Castro : Financia Business School est née d’un double constat : la finance figurait comme une matière ou une spécialisation parmi tant d’autres dans les cursus des écoles de commerce et de management ou d’études de mathématiques. De plus, son enseignement était principalement théorique.

J’ai alors décidé en 2013 de créer une école exclusivement dédiée aux métiers les plus porteurs de la finance, tels que le trading, l’audit, le contrôle des risques, l’analyse financière, etc, avec des formations reposant sur le principe de l’alternance, afin que les étudiants puissent tout à la fois bénéficier de cours de haut niveau et mettre leurs connaissances en pratique en entreprise.

Quelles formations proposez-vous ?

Nous proposons un éventail de 15 cursus, de la formation post bac au master 2. Notre corpus d’enseignants, composé de professeurs d’universités et d’intervenants professionnels, forme nos étudiant aux divers métiers de la finance qu’ils exerceront en cabinets, banques d’affaires, entreprises ou bien à leur compte : analyste financier, analyste crédit, gestionnaire de patrimoine, trader, directeur financier, Risk analyst, trésorier, contrôleur de gestion, Real Estate Broker ou encore expert immobilier.

Nos formations sont adaptées aux besoins du marché. Chaque cursus doit contribuer à former des profils à forte employabilité, et pour ce faire, doit correspondre aux caractéristiques d’un bassin d’emploi. Par exemple, notre nouveau campus lyonnais ne proposera pas de cursus dédié au trading, à l’inverse de Paris, qui constitue une grande place boursière européenne. En revanche, dans le futur, nous pourrions ouvrir à Lyon de nouvelles formations qui ne sont pas proposées sur le campus de Financia Business School Paris. Dans notre volonté de répondre aux attentes du marché, nous sommes l’une des très rares écoles à proposer une formation à la finance islamique, un cursus de formation professionnelle d’une durée d’un mois conçu en partenariat avec l’Institut Al-Ghazali de la Grande Mosquée de Paris.

Comment vous différenciez vous des autres formations ?

L’inclusion, l’excellence et la réussite sont les valeurs qui nous caractérisent. Ainsi, à la différence des autres établissements les étudiants sont dispensés de frais de candidature. Les parcours 100 % en alternance limitent significativement leurs frais de scolarité. Pour aider nos étudiants à décrocher rapidement un contrat en alternance, nous leur faisons bénéficier de l’important réseau d’entreprises partenaires dont nous disposons et nous les accompagnons à se familiariser avec le monde de l’entreprise. Ainsi, nous organisons des sessions de préparation aux entretiens de recrutement et leur transmettons les codes de la vie en entreprise : hiérarchie, prise de parole en public, choix vestimentaires, CV et profil Linkedin.

Les cours des différents cursus, dispensés par des professionnels de haut niveau, issus du monde universitaire et de l’entreprise, visent à la fois l’excellence des connaissances transmises et une réponse pragmatique aux besoins des employeurs futurs.

Nous sommes animés par la volonté de favoriser l’égalité des chances dans les métiers de la finance. C’est d’ailleurs cet engagement qui nous a permis d’obtenir le statut de Société à mission.