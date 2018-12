ERMG Evolution, un contrat d’assurance vie sur-mesure

ASAC-FAPES a confié à son partenaire Generali Vie la conception d’ERMG Evolution, un nouveau contrat d’assurance vie. Ce dernier vient remplacer Epargne Retraite Multigestion proposé par le courtier indépendant depuis 2004.

Avec ERMG Evolution, ASAC-FAPES enrichit son offre pour répondre au mieux aux différents profils d’épargnants. Il propose en effet un choix plus large de supports d’investissement afin de s’adapter aux objectifs financiers de ses adhérents : trois fonds en euros (Elixence, France 2 et Y), une cinquantaine de supports en unités de compte ainsi que le fonds croissance G Croissance 2014.

En proposant le fonds G Croissance 2014, ASAC-FAPES souhaite offrir une alternative intéressante aux fonds en euros, permettant aux épargnants d’accéder à une nouvelle façon d’investir. Ces derniers peuvent désormais chercher à dynamiser leurs placements à long terme (entre 8 et 30 ans), tout en préservant la sécurité de leur épargne à l’échéance de leur investissement.

Le nouveau contrat d’assurance vie donne également accès à plusieurs modes de gestion (une gestion libre et trois orientations de gestion pilotée) selon la sensibilité au risque des investisseurs.

« Nous souhaitons offrir à nos adhérents la liberté d’investir à leur rythme avec une solution financière sur-mesure qui répond à leur objectif d’épargne. Avec ERMG Evolution, nous leur donnons plus de choix sur les supports d’investissement, mais nous leur offrons surtout une nouvelle opportunité de pouvoir investir sur des fonds plus dynamiques. C’est le cas avec le fonds G Croissance 2014 qui leur offre la perspective d’un meilleur rendement à long terme, sans pour autant renoncer à la sécurité de leur épargne puisque chaque adhérent détermine la part de son contrat garantie au terme de l’investissement. Par son accessibilité et ses faibles frais, cette offre s’inscrit dans la lignée des contrats associatifs d’ASAC-FAPES. » Thomas Delannoy, Directeur Général d’ASAC-FAPES.

« Nous sommes très fiers d’accompagner ASAC-FAPES, un partenaire historique de Generali Patrimoine. Le nouveau contrat ERMG Evolution est à la fois complet et digital avec la gestion pilotée, le fonds G Croissance 2014 ainsi que la consultation et les transactions en ligne. » Corentin Favennec, Directeur Commercial et Opérations Grands Comptes chez Generali Patrimoine.

Caractéristiques et frais du contrat d’assurance vie ERMG Evolution

Durée du contrat : viagère ou durée déterminée

Minimum de souscription : 500 € (Gestion libre)

Versements libres suivants : 100 € minimum

Frais sur versements (initial, libre ou programmé) : 0%

Frais de gestion annuels : Fonds en euros France 2 et Y : 0.60% ; Fonds en euros Elixence : 1% ; Fonds G Croissance 2014 : 1.20% ; Supports en unités de compte : 0.70% ; Gestion pilotée : 0.30%

Aucune pénalité en cas de rachat partiel ou total

Autres options