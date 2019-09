Le fonds ALM Solidaire ISR

AG2R LA MONDIALE étoffe sa gamme de fonds d’investissement socialement responsable (ISR) avec ALM Solidaire ISR, un fonds thématique qui permet de donner du sens à ses placements en soutenant des projets répondant aux défis sociétaux ou environnementaux actuels.

Entre 5% et 10% de l’actif de ce fonds sera investi en titres solidaires visant prioritairement les quatre axes d’intervention suivants :

l’habitat ;

la prévention santé ;

le retour à l’emploi des personnes qui en sont éloignées ;

l’aide aux aidants.

Ce fonds bénéficiera de l’expertise du Groupe et de sa très forte proximité avec le monde de l’économie sociale et solidaire.

Les autres actifs d’ALM Solidaire ISR seront investis principalement dans des fonds en actions européennes et, dans un esprit de diversification, en fonds obligataires (jusqu’à 40% de l’actif) sélectionnés au sein de la gamme ISR d’AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs. Ils bénéficieront à ce titre d’une expertise reconnue de gestion financière et extra-financière, notamment à travers le label public ISR déjà obtenu pour les fonds :

ALM Actions zone euro ISR, labellisé en 2017 ;

ALM Crédit euro ISR, labellisé en 2017 ;

ALM Actions Europe ISR, labellisé en 2018.

ALM Solidaire ISR sera éligible aux futurs PER, qui devront obligatoirement proposer un fonds solidaire.

AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs dispose depuis plus de 15 ans d’une équipe ISR intégrée, composée de 3 spécialistes dédiés à l’analyse des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et de 5 gérants ISR. Elle gère une gamme d’OPC ISR totalisant 10 Mds € à fin juin 2019, qui couvrent les principales classes d’actifs et stratégies de gestion.

Le fonds ALM Sélection PEA PME

AG2R LA MONDIALE lance également ALM Sélection PEA PME, un fondsqui permet de participer au financement de l’économie réelle dans une perspective de rendement à long terme. Il sera investi dans une sélection de fonds en actions de petites capitalisations européennes, principalement des PME et ETI françaises cotées en bourse et sera éligible au plan d’épargne en actions (PEA) et au PEA PME.

Le fonds est éligible aux futurs contrats PER. L’assuré pourra ainsi opter pour une gestion par horizon par défaut assortie d’un investissement de 10 % en titres éligibles PEA PME.