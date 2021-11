La division Patrimoine d’AEW lance sa nouvelle SCPI AEW Diversification Allemagne qui investira dans les principaux marchés immobiliers allemands. L’Allemagne, 1ère économie européenne, 4ème mondiale, résiliente pendant la pandémie, affiche en effet une croissance soutenue et un taux de chômage demeurant au plus bas. Elle offre également une fiscalité compétitive pour les épargnants français fortement fiscalisés.

Expérience locale

Présente depuis plus de 15 ans sur le marché immobilier allemand, AEW détient dans ce pays 4,3 Mds€ d’actifs sous gestion et a déjà réalisé un volume d’acquisition de 525 millions d’euros pour l’année en cours (au 30 juin 2021). S’appuyant sur l’expertise locale d’AEW et de ses collaborateurs répartis dans 3 bureaux à Berlin, Düsseldorf et Francfort, la SCPI AEW Diversification Allemagne investira dans les grandes métropoles (Big Seven) ou au cœur des principales villes des différents Länder qui participent au dynamisme économique décentralisé du marché allemand.

Diversification

La SCPI AEW Diversification Allemagne conduira une stratégie d’investissement diversifiée dans plusieurs typologies d’actifs, notamment bureaux, résidentiels (dont résidences gérées) locaux d’activités, commerces, etc. ; permettant ainsi une répartition des risques sur les principaux marchés immobiliers allemands. Des critères d’investissement rigoureux seront appliqués à commencer par l’emplacement mais aussi la qualité de signature des locataires, un potentiel de réversion locative, des baux longs et des taux d’occupation robustes.

« Le lancement de cette nouvelle SCPI démontre le dynamisme de la division Patrimoine d’AEW et la force de la coopération entre les équipes européennes d’AEW. Grâce à l’expertise locale de nos professionnels de l’immobilier en Allemagne, nous mènerons pour la SCPI AEW Diversification Allemagne une stratégie sélective dans plusieurs typologies d’actifs pour apporter la meilleure performance et résilience à nos clients. » explique Antoine Barbier, Directeur du Développement AEW Patrimoine.

Gestion ESG

En ligne avec la stratégie d’AEW, le processus d’investissement de la SCPI AEW Diversification Allemagne comportera une approche Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) grâce à un plan d’amélioration de la performance ESG des actifs existants, ainsi que la sélection d’immeubles neufs avec détenant un haut niveau de performance environnementale.