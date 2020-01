Avec 1,95% nets servis en 2019 sur le fonds euro de ses contrats d’assurance vie [ 1 ], la MIF affiche cette année encore l’un des taux les plus compétitifs du marché et confirme son statut d’acteur de référence de la profession.

Le taux MIF 2019 est donc une nouvelle fois au dessus de la plupart de ses concurrents et confirme sa capacité à figurer parmi les références de la profession. Dans le même temps, la MIF a, cette année encore, porté la plus grande attention à préserver ses réserves, afin de sécuriser les rendements des années à venir, quel qu’en soit le scénario (remontée des taux ou taux bas à long terme).

Dans le contexte de taux obligataires bas, voire négatifs, qui modifie profondément le paysage de l’assurance vie par la baisse mécanique et généralisée du rendement des fonds en euros, la MIF a recherché le meilleur équilibre entre l’intérêt de ses sociétaires et cette situation.

Notes

[1] Taux servi net de frais de gestion et avant prélèvements fiscaux et sociaux. Contrats concernés : MIF Horizon Euroactif, Compte Épargne Libre Avenir Multisupport, Plan d’Epargne Populaire Multisupport, Ampli-Grain9 MultiSupport (tout investissement sur des unités de compte comporte un risque de perte en capital), Compte Épargne MIF, Plan d’Épargne Populaire, Compte Épargne Libre Avenir, Compte Épargne Garantie Intégrale, Compte Épargne Enfant, Compte Épargne Transmission, MIF Projet Vie et MIF Intergénérations. Ne sont pas concernés : Garantie Protection Avenir, Garantie Frais Décès, Garantie Frais Obsèques et les rentes. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.

[2] Frais de gestion de 0,35% sur le fonds euro et frais de versement de 2% maximum