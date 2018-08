Selon Stephen Cohen, Responsable d’iShares pour la région EMEA, au sujet de la performance de l’ETF iShares Core S&P 500 UCITS (CSPX) qui devient le premier ETF européen à dépasser 30 milliards de dollars d’actifs : « Les investisseurs veulent des portefeuilles plus agiles qui offrent un bon rapport qualité-prix. Cette étape marque un tournant avec l’utilisation de plus en plus fréquente des ETFs au sein de leurs portefeuilles.

Cette année, le S&P surperforme les marchés d’actions développés et émergents, tandis que les bons résultats des entreprises et la croissance économique aux Etats-Unis génèrent un sentiment positif vis-à-vis de cet indice. Selon nos prévisions, de plus en plus d’investisseurs vont partager leur vision du marché en utilisant notre fonds. »