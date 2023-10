Le cours de l’once d’or se négociait autour de 1997 dollars en fin de journée de vendredi à New York, affichant ainsi une progression de plus de 10% en deux semaines. En euro, le cours a franchi la barre symbolique des 60 000 euros le kilo.

« Le métal jaune est un actif neutre, très prisé en période de grande incertitude géopolitique. Il a joué à plein son rôle de valeur refuge sur fond d’intensification et d’élargissement de la crise au Moyen-Orient. La guerre entre le Hamas et Israël fait courir le risque d’une escalade et d’un embrasement de la région, qui serait potentiellement dévastateur humainement et économiquement. » analyse Laurent Schwartz, le Président du Comptoir National de l’Or.