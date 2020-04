La Française, acteur responsable, propose un nouveau fonds à échéance bas-carbone bénéficiant du Label ISR (Investissement Socialement Responsable), soutenu par les pouvoirs publics et décerné par EY France le 20/12/2019, accrédité en qualité de « labellisateur » par le COFRAC.

Ainsi, quatre fonds gérés par La Française AM et intégrant les capacités de recherche extra-financière de son centre « Inflection Point by La Française », figurent parmi la liste officielle du ministère des finances des 362 fonds labellisés ISR (données disponibles au 31/01/2020, www.lelabelisr.fr) :

LA FRANÇAISE CARBON IMPACT 2026

LA FRANÇAISE INFLECTION POINT ACTIONS EURO

LA FRANÇAISE LUX – INFLECTION POINT CARBON IMPACT EURO

LA FRANÇAISE LUX – INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL

Jean-Luc Hivert, Global Head of Investments de La Française AM, conclut, « L’obtention de ces labels démontre une nouvelle fois, l’engagement de La Française à participer aux efforts qui visent à diriger des capitaux vers le financement de la transition énergétique. Avec Inflection Point by La Française, nous nous sommes donnés les moyens de concevoir une méthodologie d’analyse ESG innovante et adaptée à chaque classe d’actifs afin de proposer à nos investisseurs institutionnels et particuliers, une gamme diversifiée de solutions réellement pertinentes. »

Le label ISR distingue les « placements qui visent à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d’activité ».