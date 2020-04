Nomura Holding America Inc. a annoncé l’achèvement de l’acquisition de Greentech Capital, LLC ("Greentech"), une importante banque d’investissement ayant pour but de soutenir ses clients dans le domaine des technologies et des infrastructures durables.

L’entreprise a été rebaptisée "Nomura Greentech" et a intégré la franchise Global Investment Banking de Nomura. Nomura Greentech maintiendra sa présence mondiale, grâce à des personnels basés à New York, San Francisco, Chicago, Zurich et Paris.

Cette transaction renforce l’engagement de Nomura à fournir une valeur unique à ses clients internationaux, en faisant progresser la croissance des technologies et des infrastructures durables, et en contribuant au développement durable de la société grâce à son expertise sur les marchés des capitaux.