Akiem Holding SAS (Akiem) a annoncé le succès de son émission d’obligations US privées d’un montant de 290 millions d’euros. Ces dernières ont une maturité de 15 et 20 ans. L’opération permettra au groupe de renforcer sa capacité à financer de nouveaux projets innovants de matériel roulant au profit de ses clients en Europe, tout en réduisant ses coûts globaux de financement et en allongeant ses échéances.

Clifford Chance a conseillé Akiem sur cette transaction avec une équipe composée de Daniel Zerbib, associé, Olivier Plessis, US counsel, Nina Yoshida, avocate, ainsi que d’Alice Odolant et Bruna Neiva Cardante.