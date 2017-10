Après avoir touché un plus haut depuis août 2016 ($1357,6/oz), les cours de l’or se sont retournés brutalement, enfonçant la barre des $1300/oz, et venant tester dans la foulée leur moyenne 100 jours. La tenue d’un discours plus « hawkish » par Janet Yellen lors du dernier FOMC, ravivant à presque 70% la probabilité d’une hausse des taux directeurs de la Fed en décembre prochain, et entraînant par la même une vive remontée du dollar US et des taux réels, a clairement pesé sur les cours du métal jaune. Par ailleurs, la moindre aversion au risque des investisseurs face aux risques géopolitiques, les a incités à se détourner des actifs « défensifs » à l’image du yen et de l’or...