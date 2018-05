Un défi : conjuguer l’histoire au présent

2012 : à l’affut de lieux obsolètes à réinventer, Novaxia acquiert aux enchères l’hôtel particulier signé Paul Sédille au cœur du 16ème arrondissement.

Le bâtiment originel, utilisé en bureaux commerciaux depuis plusieurs décennies, a subi de nombreuses transformations et détériorations architecturales. Devenu obsolète, il n’est plus adapté aux standards réglementaires et au dynamisme touristique du quartier.

Pourtant, cet édifice construit par l’architecte des Grands Magasins, rénovateur du Théâtre du Palais-Royal offre un potentiel unique : ouvrir les portes de l’histoire parisienne aux voyageurs du monde entier

Une équipe au savoir-faire historique pour un projet contemporain

2016 : Novaxia obtient le permis de construire. Le projet de résidence touristique s’impose rapidement : c’est le une cour intérieure de 200m2 et plusieurs bâtiments. Situé en plein cœur du triangle d’or, à 500 mètres de l’Etoile, il satisfait les exigences d’emplacement de businessmen et les envies de voyageurs internationaux.

Enthousiasmé par le potentiel et la majesté du lieu, Novaxia s’associe à l’agence d’architecture Espaces Libres et au groupe d’hôtellerie Bridgestreet Global Hospitality. C’est la première fois que cette société américaine, spécialisée dans les séjours haut de gamme, investit dans un projet européen.

L’objectif : faire vibrer l’histoire du lieu dans un hôtel vivant et contemporain

L’ensemble des façades est préservé et les bâtiments restaurés pour les intégrer à de nouveaux usages.

Un hôtel particulier nouvelle génération voit le jour. Il accueille 46 chambres de 20 à 40m², un hall d’entrée, un accueil, une salle de petit-déjeuner et des sanitaires. En fond de cour, le bâtiment a été remplacé par un édifice de 5 niveaux qui vit en synergie avec la cour intérieur. Même son toit est végétalisé. Les entresols et les sous-sols ont été repensés pour faire cohabiter les locaux techniques avec des espaces de service : meeting room, fitness, buanderie, vestiaires, sanitaires.