Avec l’appui et le soutien financier de ses actionnaires majoritaires ICAMAP et Ivanhoé Cambridge, easyHotel a clos la transaction pour un montant d’environ 145 millions d’euros.

easyHotel se positionne comme le leader européen de l’hôtellerie économique et bas-carbone, avec un objectif à 100 hôtels en Europe d’ici 2026

Le parc d’hôtels détenus par le groupe croît de 59% suite à l’acquisition de ce portefeuille au Benelux et aux deux ouvertures prévues cet hiver en France et en Irlande

L’hôtellerie économique bénéficie des tendances de consommation liées à l’inflation, avec des chiffres en hausse de 37% par rapport à 2019

Le groupe ambitionne d’inventer une nouvelle génération d’hôtels abordables avec un modèle de chambre bas-carbone.

easyHotel, chaîne d’hôtels créée par Stelios Haji-Ioannou et maintenant contrôlée par ICAMAP et Ivanhoé Cambridge, avait annoncé fin 2021 une stratégie de croissance européenne accompagnée d’une augmentation de capital de 50 millions d’euros. Cette acquisition en marque une nouvelle étape. Totalisant 793 chambres, les établissements acquis se situent tous au cœur de métropoles majeures aux Pays-Bas et en Belgique (Amsterdam, La Haye, Maastricht, Rotterdam et Bruxelles). Avec des performances supérieures de 24% par rapport à 2019, le réseau easyHotel Benelux bénéficie d’une dynamique comparable à celle du groupe. Avec l’ouverture de deux nouveaux hôtels cet hiver, à Dublin (Irlande) et à Paris (Place du Front Populaire), le parc hôtelier détenu en propriété/location comptera désormais 26 établissements, à parts égales entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale, en ligne avec les ambitions européennes de développement du groupe. Le nombre de chambres détenues augmentera donc dès cet hiver de 59% pour atteindre 3078 chambres.

L’évolution des modes de vie favorise l’hôtellerie économique, une tendance renforcée par la conjoncture actuelle. Les consommateurs privilégient le rapport qualité/prix et arbitrent leur budget séjour, préférant profiter des activités ou des restaurants offerts par la ville plutôt que de dépenser une trop grande part de leur budget dans un hôtel où ils ne feront que dormir quelques heures.

« Cette transaction, financée en partie par une augmentation de capital, marque l’intérêt des actionnaires du groupe pour une expansion ambitieuse en Europe. Tous les acteurs du marché constatent un intérêt croissant des consommateurs pour l’hôtellerie économique. Les résultats du groupe, 37% supérieurs en 2022 à ceux de 2019 à périmètre constant, le prouvent. L’exemple de notre nouvel hôtel de Paris-Charles de Gaulle-Villepinte est révélateur de notre succès : en seulement six mois d’exploitation, le revenu par chambre disponible (RevPar) dépasse celui de la concurrence de 5%. Notre offre, à la fois abordable et bas-carbone, correspond aux attentes de la clientèle, en particulier dans le contexte inflationniste actuel. Avec nos derniers développements et notre nouveau modèle de chambre, nous allons écrire une nouvelle page de l’hôtellerie économique. Elle sera encore plus respectueuse de la planète tout en simplifiant au maximum la vie du client. » déclare Karim Malak, président-directeur général de easyHotel.

« La marque connaît un succès croissant à travers toute l’Europe et cette transaction prouve notre capacité à nous développer de manière agile, via des acquisitions comme c’est le cas aujourd’hui, aussi bien que via de la construction, de la location ou de la franchise. Notre portefeuille de projets sécurisés nous permet d’envisager sereinement notre objectif d’avoir une centaine d’établissements ouverts sous la marque easyHotel d’ici 2026. Nous renforçons d’ailleurs actuellement notre équipe de développement et de construction dans cette perspective. » appuie Gwenaëlle Pouy, directrice du développement et de l’immobilier d’easyHotel.

Fort de ses succès actuels, le groupe ambitionne de passer son réseau de 42 à 51 établissements au cours des 18 prochains mois. Le réseau d’easyHotel se développe à la fois en pleine propriété, comme c’est le cas à Nice, en location longue durée (Paris, Place du Front Populaire), mais aussi en franchise, easyHotel surfant sur la très bonne santé de l’hôtellerie économique et sur l’intérêt croissant des franchisés pour la marque. D’ici 2027, easyHotel comptera 12 000 chambres dans des établissements franchisés. Prochainement, c’est dans le centre-ville de Madrid que l’enseigne bas-carbone ouvrira un hôtel franchisé de 230 chambres aux abords immédiats de la gare centrale Atocha.

David Gillerman, président-directeur général de Crossroads commente : « Nous sommes ravis du succès de cet investissement et de la croissance que nous avons connue avec ce portefeuille de 8 hôtels parfaitement situés et franchisés sous la marque easyHotel. Leurs performances ont dépassé nos attentes, notamment après la crise du Covid-19. Merci à toutes les équipes d’easyHotel Benelux, ainsi qu’à l’accompagnement de JLL au cours de la cession de ce portefeuille. »