Une montée des prix et une raréfaction des biens à vendre

L’engouement des acheteurs pour la ville entraîne une inflation des prix de l’immobilier (compter 3400 €/m² en moyenne). Un des principaux constats est donc l’appauvrissement des portefeuilles de biens face à une demande croissante.

Dans l’ancien, ce sont les appartements type T2 qui sont le plus recherchés, idéalement localisés sur les bords de l’Erdre. Ce quartier offre un cadre de vie agréable en plein cœur de la ville.

Ce type de bien est aussi le plus prisé par les primo-accédants, souvent des jeunes actifs qui profitent des taux bas pour se lancer dans un achat immobilier. Toutefois, ils n’hésitent pas à s’éloigner de l’hypercentre pour avoir des prix plus abordables ou une surface plus grande.

Les pavillons offrant une superficie comprise entre 100 et 120 m² sont eux très prisés par les familles. Pour ces biens, le prix de vente dépasse facilement les 3000 €/m².

Un réaménagement de la ville qui booste le marché immobilier

La ville de Nantes est en pleine mutation. De nouveaux quartiers vont voir le jour d’ici peu et vont dynamiser le marché immobilier de la ville.

C’est le cas notamment pour le projet Euronantes Gare : un projet d’envergure en termes « d’urbanisation mix ». En effet, le quartier propose des immeubles de bureaux mais aussi du logement ainsi que des commerces et des hôtels. Le quartier qui ne cesse de se développer relie désormais le « quartier gare » au « quartier Tripode » situé sur l’Ile de Nantes.

Le développement des transports en commun qui en découle modifie aussi le paysage urbain. L’extension de la ligne de tram « Nord Est » permet ainsi de rapprocher des quartiers plus éloignés comme celui de La Chapelle sur Erdre.

« Nantes est une ville en pleine mutation. La qualité de vie offerte aux habitants avec les nouveaux aménagements est sans appel. Si plusieurs grandes sociétés informatiques ont choisi Nantes pour leur siège social, ce n’est pas pour rien ! » confirme Phillipe Depuy.

Une réduction des délais de vente

Le déséquilibre entre l’offre et la demande réduit le délai des transactions qui est désormais en dessous des 60 jours.

« Les ventes s’accélèrent notamment dans les quartiers prisés par les acheteurs. Dernièrement, j’ai vendu un appartement situé proche de la gare en 5 jours : 15 visites et 5 offres au prix ! Si vous avez un coup de cœur, il ne faut pas hésiter à se positionner rapidement ! » conseille le conseiller Optimhome.

Des opportunités d’investissements nombreuses

L’édition 2019 de l’étude réalisée par Optimhome & Ifop, a placé la ville au second rang des villes les plus attractives pour l’investissement immobilier (juste après Bordeaux et devant Paris).

Cette donnée rejoint la réalité terrain. La demande pour les investissements locatifs est forte notamment pour les appartements dans l’ancien avec travaux. Les possibilités pour y réaliser une LMNP ou une colocation motivent les investisseurs.