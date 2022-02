À l’aide de données de l’OCDE, nous avons reconstitué une estimation du taux de chômage des pays de la zone euro avant 1998. Extrêmement faible au début des années 1970, celui-ci a progressé durant une quinzaine d’années pour atteindre les 10%. Evoluant au gré des cycles économiques, il a atteint son point haut lors de la crise de la zone euro en 2013, mais n’était jamais repassé en dessous de 7,3%.

Notre analyse

La dynamique économique reste favorable et devrait permettre une poursuite de la baisse du taux de chômage lors des prochains mois. Cette tendance, qui se traduit également par une croissance des offres d’emplois non pourvues, pourrait-elle être durable et créer une inflation plus structurelle en zone euro ? Il faudra surveiller les négociations salariales en cours dans les différents secteurs et pays pour valider cette thèse.