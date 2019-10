WiredScore, le système international d’évaluation de la connectivité numérique dans le secteur immobilier, a annoncé que British Land, société d’investissement immobilier de l’index FTSE 100, et PATRIZIA, l’une des plus grandes sociétés européennes d’investissement immobilier, ont réalisé un investissement stratégique dans WiredScore, dans le cadre d’une levée de fonds de 4 millions de dollars.

Parallèlement à cet investissement, et dans le cadre de la dernière levée de fonds de WiredScore, les deux investisseurs ont renforcé l’adoption du label WiredScore dans leurs portefeuilles, et ce, en soumettant à l’évaluation un nombre considérable de nouveaux immeubles.

Ce financement intervient afin de permettre l’expansion de WiredScore, en renforçant sa pénétration du marché, en développant sa capacité de recherche et de lancement de nouveaux produits. L’entreprise veillera ainsi à être toujours la mieux placée pour accompagner les propriétaires dans leurs décisions en matière de connectivité numérique du bâtiment, aujourd’hui et dans le futur.

Cet investissement stratégique s’inscrit dans le cadre du développement mondial de WiredScore, intervenant depuis récemment aux Pays-Bas et en Australie, ainsi que dans le cadre du lancement de sa nouvelle offre de connectivité numérique pour les immeubles résidentiels au Royaume-Uni, WiredScore Home.

Pendant les trois premiers trimestres 2019, WiredScore a su répondre à la demande croissante du marché mondial, labellisant plus de 7 millions de mètres carrés. Un développement qui sur cette période intègre notamment 70 nouvelles villes.

Chris Grigg, Directeur Général de British Land, déclare : « Nos clients s’attendent à vivre une expérience unique chez nous, et une connectivité de la meilleure qualité est essentielle pour y parvenir. Nous sommes ravis d’investir dans WiredScore, créant ainsi un partenariat qui nous aidera à accroître notre expertise concernant les PropTech. En tant qu’une des premières entreprises à travailler avec WiredScore au Royaume-Uni, nous avons trouvé leur label connectivité et leurs conseils incroyablement utiles. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration, que ce soit via leur label connectivité ou en travaillant ensemble sur de nouveaux produits. »

Dr. Manuel Käsbauer, Directeur de l’innovation et de la technologie chez PATRIZIA, commente : « PATRIZIA travaille en étroite collaboration avec WiredScore depuis son entrée sur le marché européen. En tant que gestionnaires d’actifs proactifs, nous estimons que la connectivité est un élément crucial du rendement de notre portefeuille et contribue à attirer et à fidéliser nos locataires. Nous sommes ravis, par conséquent, d’avoir réalisé cet investissement qui solidifiera notre collaboration et qui nous permettra d’améliorer les infrastructures numériques du secteur immobilier. »

Frédéric Motta, Directeur Général chez WiredScore France, déclare : « Le secteur immobilier est pleinement conscient de l’importance de la connectivité numérique. Ce nouveau cycle étendu de financement témoigne d’une meilleure compréhension du label WiredScore par les propriétaires qui le considèrent comme moteur de la valeur de l’actif. Aujourd’hui, les immeubles connectés sont devenus la norme. Ils offrent davantage de valeur aux propriétaires, attirent et fidélisent les utilisateurs. Enfin, ils constituent un terrain propice à la technologie et favorisent la croissance de l’entreprise et sa productivité. »

« British Land et PATRIZIA se sont engagés pour le label WiredScore depuis plusieurs années déjà. Nous sommes heureux qu’ils aient développé encore davantage leur adhésion au label WiredScore à travers leurs portefeuille, et que les investisseurs stratégiques de notre entreprise, en pleine croissance, soient des propriétaires visionnaires. En ce qui concerne British Land, nous sommes très heureux de faire l’objet de leur premier investissement Proptech. » ajoute Frédéric Motta, Directeur Général chez WiredScore France.

WiredScore agit en tant qu’indicateur de référence fiable pour la connectivité des immeubles tout en offrant une plus grande transparence aux utilisateurs. Le label fournit aussi aux propriétaires et aux développeurs les connaissances nécessaires afin d’améliorer et de pérenniser les standards de connectivité numérique de leurs immeubles.

Soulignons que ces 4 millions de dollars constituent une extension de la levée de fonds en Série A de WiredScore, pour un total de 13 millions de dollars, dont les investissements de Legal & General, U+I, Town Centre Securities, MOMENI Digital Ventures, KingSett Capital et Savitt Partners. Le groupe d’investissement a également été soutenu par un renouvellement d’engagement de la part de Bessemer Venture Partners, de Fifth Wall et de Sterling Ventures, les investisseurs existants de WiredScore.