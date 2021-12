A l’occasion du SIMI 2021, qui se tient à Paris du 8 au 10 décembre 2021, WiSEED, plateforme leader dans l’investissement digital, annonce avoir collecté 316M€ depuis sa création, dont 60M€, à date, en 2021 pour des projets de crowdfunding immobilier. Ce chiffre est en progression de 87% sur un an, porté par une forte croissance du nombre de projets financés, qui passe de 74 en 2020 à 115 en 2021.

Freinés l’an passé, dans un contexte de crise sanitaire, les financements à destination des projets de promotion et de construction ont fortement rebondi, en 2021, passant de 12,5 à 31 millions d’euros, et représentent à nouveau la majorité du portefeuille de projets financés en immobilier (51%) par WiSEED. Les financements des opérations de marchands de biens progressent, de leur côté, de 46% pour atteindre 27 millions d’euros en 2021.

WiSEED a collecté plus de 210M€ depuis 2014, sur sa plateforme, pour le financement de programmes immobiliers.

Hausse de 26% sur un an du « panier moyen » des investisseurs sur WiSEED

En 2021, 6416 WiSEEDers ont investi dans au moins un projet immobilier de crowdfunding immobilier sur la plateforme WiSEED. Âgés de 47 ans en moyenne, cadres ou chefs d’entreprises pour près de 60% d’entre eux, les WiSEEDers ont investi en moyenne 911€ par projet. Ce ticket moyen, en légère baisse (-6%) est compensé par la forte hausse des montants totaux investis par investisseur (panier moyen) qui atteint, en 2021, 7935€ (+26%), confirmant ainsi une tendance vertueuse en faveur d’une plus grande diversification des placements.

Mathilde Iclanzan, directrice générale de WiSEED : « Après une année 2020 marquée par la crise et durant laquelle nous avons volontairement freiné notre expansion pour accentuer notre sélectivité, notre plateforme a bénéficié, en 2021, d’un très fort rebond, en particulier dans le secteur immobilier, qui représente près de 75% de notre activité. Cette année a été également marquée par des innovations fortes. Nous avons notamment conclu un partenariat stratégique avec Théséis et son réseau de conseillers en gestion de patrimoine, qui nous permet d’accélérer et de sécuriser encore plus la commercialisation de nos programmes. Nous poursuivons enfin la diversification de notre offre et donnons, depuis cette année, la possibilité à nos investisseurs, d’acquérir des parts de SCPI directement depuis notre plateforme. »