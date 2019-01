Pierre de taille et architecture raffinée, signature du savoir-faire Verrecchia…

Pensée par l’agence d’architectes Atrium Studio, la Villa Trevi incarne le savoir-faire Verrecchia en matière d’élégance, de qualité et d’innovation. Avec sa façade d’inspiration Art Déco, mélange habile et contemporain de pierre de taille massive de 23 cm et de zinc, la Villa Trevi affirme une architecture de caractère.

Marquées par un certain classicisme et des éléments de symétrie, les grandes baies verticales et encadrements de fenêtres de la rotonde rappelant des bow-windows participent à briser et rythmer la longueur des façades. Un jeu d’avancées et de retraits sur le plan vertical apporte en plus une animation volumétrique sur la longueur.

Sur 5 étages, la Villa Trevi propose 45 appartements, du studio au 5 pièces, à la décoration soignée. La résidence offre à tous les habitants de généreux volumes prolongés par des balcons, terrasses ainsi que des jardins privatifs.

Le rez-de-chaussée, ouvert sur la place Jean-Claude Abrioux, accueillera deux commerces sur une surface de 186 m², participant au dynamisme du quartier.

Tous les logements sont conformes aux exigences de la RT 2012.

… au cœur d’un quartier en pleine mutation

Située à 10 km de la Porte de Bagnolet, en plein cœur du quartier Sud de la ville d’Aulnay-sous-Bois, la Villa Trevi bénéficie de la qualité de vie offerte par ce quartier résidentiel proche de la place Jean-Claude Abrioux. De nombreux commerces et services de proximité sont accessibles à pied en moins de 5 min.

La place Jean-Claude Abrioux est actuellement en pleine transformation afin d’être piétonnisée pour améliorer le cadre de vie et favoriser le développement d’un secteur commerçant dynamique, festif et attractif. Un parking public souterrain de plus de 100 places sera créé par la ville et la place sera aménagée pour les riverains.

Idéalement située à 600m seulement de la gare RER d’Aulnay-sous-Bois (RER B), la résidence est à proximité de nombreux transports permettant de rejoindre Paris Gare du Nord ou Porte de Bagnolet en 20 min et l’Aéroport Charles de Gaulle en 15 min.