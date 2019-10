Vendredi 11 octobre, au showroom Verrecchia au centre commercial Domus à Rosny-sous-Bois, Verrecchia lance la commercialisation de Villa Maestria : une résidence offrant 120 logements en accession (du studio au T5) prolongés d’espaces extérieurs, et 3 commerces en pied d’immeuble. Ce nouveau programme réalisé en pierre de taille massive et porteuse, signature de Verrecchia, prend place au cœur du quartier en plein renouveau de la Mare Huguet, parfaitement équipé et tout proche du centre historique de Rosny-sous-Bois.

Une architecture contemporaine offrant la part belle à la nature

Offrant un équilibre entre classicisme et modernité, les façades de Villa Maestria alternent angles marqués et grandes courbes, rythmées par le jeu de retraits et d’avancées des balcons, terrasses et loggias. Une architecture épurée, imaginée par Atrium Studio, mettant à l’honneur la pierre de taille massive et porteuse, cœur du savoir-faire Verrecchia.

Les généreux espaces intérieurs des logements traduisent la même exigence de qualité, à travers le recours à des matériaux pérennes pour des prestations soignées.

L’ensemble des logements (à l’exception d’1 studio mezzanine) bénéficient d’un espace extérieur : jardins, rooftop, loggias, balcons et terrasses, dont les sols se parent de carrelage 60 x 60 ou d’un platelage bois sur plots.

Pour assurer aux résidents une qualité de vie optimale, le programme est résolument tourné vers la nature : réalisée à proximité du futur square du quartier, la résidence intègre un vaste jardin paysager en cœur d’îlot. Conçus dans une démarche de développement durable, les logements de Villa Maestria bénéficie d’un chauffage géothermique. Le programme est certifié NF Habitat HQE, RT 2012 – 20 % et Effinergie +.

Un programme intégré à un nouveau quartier en plein développement

Villa Maestria prend place au cœur du quartier de la Mare Huguet, secteur en plein renouveau de Rosny-sous-Bois accueillant de nombreux équipements publics et établissements scolaires. La résidence est également très bien desservie en transports : située à 500 m du RER E, gare de Rosny-sous-Bois (soit 5 minutes à pieds), et à proximité de nombreuses lignes de bus, Villa Maestria bénéficiera également du prolongement du M 11, prévu d’ici 2022.

La livraison est prévue pour le 3ème trimestre 2022.

Fiche Technique :

Promoteur : Verrecchia

Architecte : Atrium Studio

Nombre de logements : 120 (10 T1, 38 T2, 50 T3, 18 T4, 4 T5)

Nombre de places de stationnement : 130, dont 1 place PMR + 2 places pour les commerces

Nombre de caves : 63, réparties sur les 2 niveaux de sous-sol