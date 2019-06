Une résidence ouverte sur son environnement

Située à 450m de la Gare du Stade (sur la ligne J), la résidence « Le Monterosso » offre 139 logements en accession à la propriété (du studio au 5 pièces, dont des duplex et hôtels particuliers). L’ensemble des logements disposent d’espaces extérieurs (terrasses privatives ou terrasse partagée). Les futurs résidents profiteront également d’un mail piéton arboré, gage d’une circulation sécurisée entre les îlots. Un vaste jardin paysager, véritable « poumon vert », s’étend entre les 2 résidences, qui déploient des toitures terrasses végétalisées conçues comme de véritables espaces de bien-être.

Une architecture élégante et des prestations haut de gamme

« Le Monterosso » comporte 2 résidences : l’une offre 61 logements et a été dessinée par Derbesse Delplanque Architectes, l’autre, pensé par DGM Architectes dans un style art déco, comprend 78 logements. Chaque résidence abrite également un hôtel particulier et dispose d’une grande terrasse partagée, livrée avec du mobilier « lounge » haut de gamme dédié à la détente.

Toute en courbes, l’architecture du programme met à l’honneur la pierre de taille, signature du savoir-faire de Verrecchia. Plus de 65 % des façades sont ainsi réalisées en pierre de taille massive et porteuse. Les prestations offertes par la résidence traduisent le même choix de l’excellence : logements aux grands volumes intérieurs baignés de lumière, hauteurs sous plafond jusqu’à 3 m en rez-de-chaussée et 2m60 dans les étages, carrelage ou parquet dans les pièces de vie, carrelage toute hauteur dans les pièces humides des logements, terrasses plein ciel avec vues dégagées plein Sud sur Paris et La Défense, dalles sur plots 60x60 au sol des balcons, terrasses et loggias, carrelage dans les parties communes. Grâce à la présence dans chaque logement d’un pack domotique, les résidents disposeront d’outils connectés leur permettant de contrôler leurs consommations énergétiques.

Le programme est labellisé NF Habitat HQE, Effinergie + et RT 2012 – 20 %.

L’Arc sportif à Colombes : un nouveau quartier dans une ville dynamique

Quartier en devenir d’une ville attractive, le quartier de l’Arc sportif se situe à l’extrême Nord de Colombes, à proximité du parc Lagravière et des bords de Seine. Au cours des prochaines années, vont s’y construire 1 900 logements, deux écoles (maternelle et élémentaire), un supermarché et des commerces de proximité, trois parcs paysagers, une crèche, une ferme urbaine, un hôtel 4 étoiles, un practice de golf, un pôle sportif et un parcours sportif.

Le quartier de l’Arc sportif est idéalement desservi par l’autoroute A 86 et les transports en commun (2 lignes de bus accessibles au pied de la résidence Monterosso, 3 lignes de bus à la Gare du Stade). Dès 2023, la ligne de tramway T1 arrivera également au cœur du quartier.

Fiche technique « Le Monterosso » :