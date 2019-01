Un cadre de vie privilégié

À seulement 6 kilomètres de la Porte de Bagnolet, Rosny-sous-Bois cultive ses airs de village tout en étant portée par l’essor économique de l’Est parisien et du Grand Paris. Proche des pôles d’emplois de Paris et de Fontenay-sous-Bois, elle offre un véritable dynamisme et accueille notamment deux grands centres commerciaux régionaux, Rosny 2 et Domus.

Situé au cœur de l’écoquartier Coteaux Beauclair, le Metropolitan privilégie le bien-être au quotidien entre espaces verts, rues résidentielles et lieux de vie accueillants. Autour de la résidence, transports, écoles, équipements et divers commerces faciliteront le quotidien des habitants.

Idéalement situé, l’écoquartier bénéficiera directement du rayonnement du Grand Paris. Au pied de la future station Coteaux Beauclair (métro ligne 11), la résidence sera à seulement 9 minutes de la Porte des Lilas à Paris et à 7 minutes du Val de Fontenay (RER E, RER A).

Une architecture raffinée

Le Metropolitan incarne le savoir-faire Verrecchia en matière d’élégance, de qualité et d’innovation. Conjuguant la pierre de taille massive et le bois, la réalisation met à l’honneur les matériaux nobles, tout en offrant des lignes épurées et dans l’air du temps. Cette alliance de tradition et de modernisme confère une identité unique à la réalisation, emblématique d’un style de vie harmonieux et résolument placé sous le signe de l’excellence.

Le Metropolitan se décline en 260 appartements, du studio au 5 pièces, et en 6 maisons de ville de 3 à 5 pièces. Il offrira à tous les habitants de généreux volumes prolongés par des balcons, terrasses et jardins suspendus, certains disposent même d’une terrasse plein ciel, pour profiter d’un havre de paix en pleine ville.

Les orientations des appartements privilégiant un ensoleillement naturel et des vues agréables sur le paysage alentour, des appartements atypiques, comme des lofts ou des duplex sont également mis en vente.

En pied d’immeuble, des commerces viennent parfaire l’équilibre de l’ensemble et contribuer au confort de vie des habitants au quotidien.

« Nous avons souhaité édifier une architecture métropolitaine qui exprime la nouvelle identité urbaine du site en portant haut un certain nombre de valeurs telles que la responsabilité énergétique, la recherche de plus de pertinence des systèmes constructifs, pour une très haute qualité architecturale au service des habitants. Ce subtil dialogue entre pierre de taille massive et bois est au cœur de notre réflexion conceptuelle. », déclare Marc Verrecchia, Président de Verrecchia.

Logements connectés et performances énergétiques

Chaque logement du Metropolitan sera équipé d’un Pack Logement connecté. Volets, stores, lumière ou chauffage, seront pilotables par les résidents, de chez eux ou à distance, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Labellisé NF Habitat Haute Qualité Environnementale, Effinergie, BiodiverCity, cet ensemble immobilier a été pensé selon les principes du développement durable pour impacter le moins possible l’environnement. La livraison est prévue au cours du 3ème trimestre 2021.