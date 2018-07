KOSMO, imaginé par Altarea Cogedim et les architectes Laure MÉRIAUD et Simon RODRIGUEZPAGES du cabinet d’architecture Ateliers 2/3/4 redéfinira l’entrée de ville de Neuilly. A sa livraison prévue à la fin de l’année 2018, KOSMO accueillera le futur siège de Parfums Christian Dior.

L’opération prévoit deux immeubles distincts reliés par une rue intérieure permettant d’accéder aux espaces de services hébergés dans le socle. Au total, ce sont près de 27 000m2 qui sont restructurés avec des espaces paysagers et des éléments programmatiques d’accompagnement comme : un nouveau hall d’accueil double hauteur sur l’avenue Charles de Gaulle, des espaces de réception, un show-room, 2500 m² de balcons et terrasses végétalisés, des parois vitrées du sol au plafond pour bénéficier des vues à 360° sur la ville, la Seine et La Défense.

KOSMO vise la certification « NF Bâtiment Tertiaire rénovation » avec un passeport Excellent, le label énergétique « BBC – Effinergie rénovation » et la certification BREEAM en niveau « Excellent ».

« Nous sommes particulièrement fiers de cette transaction qui démontre la capacité du Groupe à réaliser des ensembles attractifs tant pour les grands utilisateurs que pour les investisseurs. KOSMO illustre pleinement nos convictions sur le futur du bureau. Intégré à son environnement et le tissu urbain alentour, cet ensemble offrira aux salariés appelés à le rejoindre des conditions de travail uniques répondant aux nouveaux usages » explique Adrien Blanc, Président d’Altarea Cogedim Entreprise.

« L’acquisition de KOSMO illustre la stratégie d’investissement patrimonial développée par Société Générale Insurance ciblant, sur des marchés reconnus, des actifs de grande qualité, vertueux d’un point de vue environnemental et privilégiant la qualité des espaces de travail pour le confort des futurs occupants », déclare Yann Briand, Directeur Immobilier de Société Générale Insurance.

Dans cette transaction, Société Générale Insurance a été conseillée par SG Real Estate Advisory, le cabinet White & Case, l’étude Wargny-Katz, le cabinet Mazars et la société ARC. De son côté, Altarea Cogedim a été conseillé par JLL, Stratégies & Corp, le cabinet Depardieu Brocas Maffei, Clifford Chance et l’étude Cheuvreux.