Pionnière des FIP corses et forte de son expertise en matière de financement de PME dans le tourisme, l’un de ses secteurs de prédilection, Vatel Capital renforce sa présence sur l’île de Beauté via deux opérations structurantes au travers de ses fonds Kallisté Capital n°9, 10, 11, 12, 13 et 14 :

Développement d’un parc d’aventure à Ajaccio

L’objectif de cet investissement de 3,3 M€ est de financer l’acquisition du foncier et les travaux nécessaires à la création d’un parc d’aventure de type Accrobranche d’une surface initiale d’environ 8 hectares dans la région d’Ajaccio. Le projet prévoit également la construction d’un parc de stationnement d’une superficie de deux hectares, destiné aux clients du parc et aux promeneurs.

Investissement dans un commerce de bouche en Corse du Sud

Le projet consiste à financer la transmission d’un des associés qui exploite une boucherie située dans un centre commercial dynamique de Corse du Sud. Ce commerce de bouche est réputé pour ses produits de qualité : viande normale et maturée, rôtisserie, plats faits maison, huiles d’olive, confitures et vins corses.

Le financement prendra la forme d’une obligation convertible de 600K€.

Vatel Capital, un investisseur de premier plan en Corse

L’équipe de Vatel Capital est particulièrement bien implantée auprès du réseau économique insulaire, tissé auprès de dirigeants d’entreprises, de conseillers en gestion de patrimoine, d’avocats, d’experts comptables et de confrères, ce qui lui permet l’accès à un panel qualifié de cibles d’investissement. Vatel Capital porte une attention spécifique à quelques secteurs particulièrement dynamiques en Corse que sont la Santé/dépendance, les Énergies renouvelables, le Tourisme, les Services aux entreprises et l’Agroalimentaire. Au total, depuis 2008, les FIP corses gérés par Vatel Capital ont investi dans plus de 80 PME corses.

Pour mémoire, le FIP Kallisté n°14 est ouvert à la souscription jusqu’au 30 septembre 2022 et offre une réduction de 30 % sur l’impôt sur le revenu en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage de 9 ans maximum.