Une surface de bureaux de près de 500 m2 à rénover au centre de Paris

Cette collecte de fonds, d’une durée d’investissement de 18 mois, va permettre le lancement d’une opération d’achat d’un actif de bureaux d’une surface d’environ 500 m2 en vue de sa revente après rénovation. 500 000 € sont recherchés sur la plateforme, ce qui représente 50% des fonds propres nécessaires au lancement de l’opération de marchand de biens.

Idéalement situé au 12 rue Lacuée, à proximité de la place de la Bastille, du Pavillon de l’Arsenal et des quais de Seine, ainsi que des gares de Lyon et d’Austerlitz, l’immeuble de bureaux est parfaitement positionné dans un secteur où la demande est forte et sur lequel il y a peu, voire aucune offre.

L’actif bénéficie en outre de qualités intrinsèques et d’un fort potentiel de rénovation, grâce à son imposante surface intérieure et sa vaste verrière permettant de laisser circuler la lumière de manière naturelle. 4e opération de marchand de biens avec cet opérateur spécialisé

L’opérateur, qui dispose d’une très bonne assise financière (plus de 20 opérations débouclées sur les 5 dernières années), avait déjà fait appel à Upstone à 3 reprises. La première opération a été remboursée à temps avec succès, la deuxième le sera bientôt intégralement et la troisième, lancée peu avant le confinement, suit son cours normal.

« Si nous relançons aujourd’hui les collectes de fonds sur notre plateforme, c’est parce que le processus de déconfinement actionné par les pouvoirs publics nous permet d’anticiper les risques en amont.

Pour les opérations de promotion immobilière, après une période d’arrêt quasi total, les chantiers reprennent lentement. Ainsi, sur les projets à venir sur Upstone, nous allons opérer une sélection stricte et ne retenir que les opérations dont l’état de commercialisation est déjà bien avancé. Les opérations de marchand de biens quant à elle, doivent bénéficier d’un excellent emplacement et d’un prix d’acquisition très compétitif.

L’opération qui sera présentée sur notre plateforme vendredi, a fait l’objet d’une attention particulière notamment sur son emplacement premium au centre de Paris. Et puisqu’il ne s’agit que de travaux de rafraichissement, l’incidence du confinement ne sera que minime sur sa réalisation. En outre, la continuité de l’activité notariale, même réduite, nous permet d’envisager avec confiance le bon déroulement de cette opération. » analyse Arnaud Romanet-Perroux, fondateur d’Upstone.