Le projet Hyperion à Helsinki représente le second investissement le plus conséquent d’Union Investment en immobilier résidentiel.Aprèsl’acquisition de l’Y-Towers d’Amsterdam par UniImmo : Europa, le fonds UniImmo : Deutschland intègre à son tour progressivement et stratégiquement les marchés immobiliers résidentiels européens.

Union Investment a acquis le projet Hyperion en VEFA auprès du promoteur scandinave Skanska pour un montant d’environ 74 millions d’euros. Cette opération porte sur une future tour de 24 étages comptant 216 logements totalisant un espace locatif de 10 537 m2. L’achèvement des travaux, lancés début mars à Vuosaari, un secteur résidentiel spécifique bien établi et parfaitement desservi de la capitale finlandaise, est prévu pour le deuxième trimestre 2023. Le projet vise l’obtention d’une certification de durabilité finlandaise assortie d’un « A » pour son efficacité énergétique. Des panneaux solaires sur le toit et en façade contribueront, en effet, à satisfaire les besoins énergétiques du bâtiment. L’installation d’un système permettant de récupérer la chaleur des eaux usées pour alimenter les logements est également envisagée.

L’ensemble se situe à seulement 20 minutes du quartier central des affaires d’Helsinki en métro (station Hyperion voisine de la tour) et à 25 minutes en voiture. Cette localisation bénéficie, en outre, de la proximité de la mer et de la campagne, ainsi que de nombreux espaces verts récréatifs. La majorité des logements disposeront d’une vue sur la mer Baltique et sur le port de Vuosaari.

« Nous souhaitons investir de manière plus significative en immobilier résidentiel pour faire de cette classe d’actifs l’un des piliers de notre portefeuille, au même titre que le bureau, la logistique, l’hôtellerie et le commerce. Les pays nordiques, où nous investissons déjà depuis plusieurs années en immobilier d’entreprise, sont des pays économiquement stables qui offrent un cadre attractif au secteur résidentiel et notamment aux nouveaux projets de développement. », a déclaré Martin Schellein, Head of Investment Management Europe chez Union Investment Real Estate GmbH. « Hyperion, avec ses normes de développement durable élevées et sa localisation centrale dans un secteur établi d’Helsinki, constitue un modèle pour nos futurs investissements résidentiels. Nous nous réjouissons de ce premier investissement significatif réalisé dans les pays nordiques pour notre fonds UniImmo : Deutschland. »

« Nous sommes heureux de voir notre travail de développement à long terme aboutir à ce projet résidentiel de grande qualité, qui entre aujourd’hui dans sa phase de construction. Nous sommes impatients de travailler aux côtés d’Union Investment sur ce projet. L’Hyperion deviendra un nouvel emblème d’Helsinki. », a déclaré Tuomas Vaarasalo, Development Project Director chez Skanska.Union Investment réalise, en Finlande, un investissement majeur en immobilier résidentiel.