Union Investment a loué nettement plus d’espaces en 2021 qu’au cours des années précédentes et a donc réussi à réduire le taux de vacance malgré les restrictions liées à la pandémie. Ce sont au total 275 921 m2 qui ont été nouvellement loués l’an passé, soit une augmentation de 45 % par rapport à l’année précédente et d’environ 14 % par rapport à 2019, en situation pré-Covid.

« C’est une performance remarquable qu’a réalisée notre équipe de commercialisation et de gestion d’actifs, dans le cadre d’un marché hautement concurrentiel aujourd’hui. Nous avons réussi à maintenir un taux d’occupation global, basé sur les revenus locatifs de l’ensemble de nos fonds immobiliers en gestion active, à un niveau élevé d’environ 95 %. », déclare Volker Noack, Member of the management board chez Union Investment Real Estate GmbH et responsable de l’asset management.

En 2021, Union Investment a au total, loué ou reloué environ 1,3 million de m2 d’espaces, soit environ 13 % de l’espace actuellement sous gestion. Pour les fonds, cela équivaut à un revenu locatif net annuel de 320 millions d’euros. La plupart des locations réalisées l’an passé, soit 79 % d’entre elles représentant environ 1 million de m2, correspondaient à des renouvellements de baux. L’immobilier de bureaux représente environ un tiers des locations

Les immeubles de bureaux situés dans des emplacements bien desservis, dotés d’espaces modernes, flexibles et environnementalement durables sont toujours très demandés. Sur la totalité des locations de 2021, 34 % concernent l’immobilier de bureaux et 34 % le commerce de détail. Le reste se partage essentiellement entre l’hôtellerie et l’immobilier à vocation logistique.

Près de la moitié des locations réalisée en Allemagne

Les actifs immobiliers allemands représentent une part significative des nouvelles locations et des renouvellements de baux (46 %). Au palmarès locatif d’Union Investment pour l’année écoulée figurent notamment quatre bureaux d’une surface globale de 8 700 m² dans la tour EMPORIO de Hambourg. Autre belle opération pour le portefeuille de bureau : une nouvelle location au Plant Fürth avec un bail signé pour quelque 6 200 m2 sur les 54 000 m2 que compte le campus. Situé sur les rives réaménagées de la Pegnitz à la périphérie de Nuremberg, ce complexe se compose de sept bâtiments distincts. Union Investment a également prolongé de dix ans, et avant échéance, le bail avec Edeka, qui occupe 2 453 m2 des 60 000 m2 du centre commercial ALEXA à Berlin. Alors que le contrat originel entre les deux parties courait jusqu’à fin mai 2022, l’enseigne de grande distribution a anticipé afin de conserver son espace. De son côté, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen a loué 16 450 m2 au 25 et 31-35 Hahnstraße dans le quartier de Francfort-Niederrad pour une durée de 12 ans. Les deux bâtiments serviront d’espace complémentaire pour certains tribunaux de la ville.

Locations sur les marchés européens en dehors de l’Allemagne

Hors des frontières allemandes, d’autres pays européens représentent, quant à eux, 43 % des nouvelles locations et renouvellements de baux d’espaces commerciaux. Pour les fonds, cela équivaut à un revenu locatif net annuel de 164,3 millions d’euros. C’est à Solna dans le comté de Stockholm qu’a été accordée la plus longue extension de bail au regard de la superficie. La compagnie d’énergie Vattenfall a choisi de prolonger, avant échéance, son bail du 5 Uarda à proximité du Mall of Scandinavia, le plus grand centre commercial suédois, et occupera donc pendant encore dix ans ses 42 989 m2 de bureaux jusqu’en décembre 2034.

À Paris, les baux de l’immeuble de 14 étages Central Seine totalisant 21 350 m2 dans le 12e arrondissement, un sous-marché de bureau attractif en plein essor, ont eux aussi été prolongés. L’équipe de commercialisation a également consenti une extension de bail pour 11 500 m² au Torre Diagonal Litoral à Barcelone, un immeuble de bureaux avec vue sur la Méditerranée.

Locations en dehors de l’Europe

L’an passé, Union Investment a loué ou reloué 144 398 m2 (11 % de toutes ses locations) sur des marchés non européens, assurant ainsi un revenu locatif net annuel d’environ 43 millions d’euros à ses fonds. Dans l’immeuble emblématique du 140 Broadway à New York, une extension de bail pour environ 17 500 m2 a été accordée au locataire principal Brown Brothers Harriman jusqu’à la fin octobre 2039. À Houston, Union Investment a prolongé jusqu’à fin juin 2031 le bail de Shell Oil, locataire principal occupant 24 100 m2 d’un bâtiment de Classe A situé au 1000 Main Street. De son côté, Virgin Australia, l’une des plus grandes compagnies aériennes australiennes, s’apprête à emménager en tant que locataire à long terme de la Southpoint Tower dans le quartier de South Bank à Brisbane. Le bail établi pour 7 300 m2 court jusqu’à la fin août 2030. Dans le même temps à Mexico, les baux couvrant environ 13 170 m2 du complexe de bureaux Dos Patios ont eux aussi bénéficié d’une extension.