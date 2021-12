Connus sous le nom de EON Squared, ces deux immeubles sont situés dans l’un des marchés résidentiels les plus attractifs des États-Unis, caractérisé par sa croissance soutenue, la plus rapide de Fort Lauderdale.

EON Squared (Phase 1), achevé en mai 2019, totalise 206 appartements pour une surface locative totale d’environ 18 000 m2. L’acquisition est effectuée pour le fonds UniImmo : Global portfolio.

EON Squared (Phase 2), achevé en juillet 2021, compte 270 appartements pour une superficie totale d’environ 22 000 m2. L’actif rejoint le portefeuille du fonds UniImmo : Europa.

Adjacents, les deux ensembles d’appartements offrent aux résidents des installations de prestige avec notamment deux centres de remise en forme comprenant salles de yoga et de sport, deux piscines, des espaces de coworking, plusieurs salons, des salles de jeux, une salle de cinéma et un spa pour animaux.

« En seulement trois mois depuis la levée des restrictions de voyage, notre équipe d’investissement américaine a pu acquérir quatre propriétés aux États-Unis, d’une valeur de plus de 425 millions de dollars. Ces acquisitions ont marqué notre entrée dans deux nouvelles classes d’actifs pour Union Investment sur le marché américain, à savoir les commerces de détail alimentaires et les immeubles résidentiels collectifs. L’acquisition d’EON Squared diversifie davantage notre portefeuille américain, qui totalise désormais près de 6,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion », explique Matthew Scholl, Executive Director et Head of Investment Management Americas chez Union Investment.

« Nous sommes très heureux d’avoir réussi à acquérir nos deux premiers actifs résidentiels sur le marché américain. Ces deux actifs comptent parmi les plus récents et les plus qualitatifs de ce sous-marché. En outre, la croissance des loyers à Fort Lauderdale est très soutenue, elle a atteint près de 20 % l’année dernière et devrait rester bien supérieure à l’inflation dans les années à venir. Les deux tours EON vont très certainement continuer à bénéficier de cette tendance à la hausse », explique Tal Peri, Head of U.S. East Coast and Latam chez Union Investment, basé à New York. « Flagler Village est un sous-marché particulièrement dynamique qui cible les jeunes professionnels et qui bénéficie de la proximité du centre-ville de Fort Lauderdale, avec une zone très recherchée et populaire, Las Olas, qui propose des espaces de shopping, de restauration et de vie nocturne, ainsi que la proximité de la plage. »

Les deux propriétés sont gérées par Greystar, le plus grand opérateur et gestionnaire de propriétés résidentielles aux États-Unis.

La transaction a été négociée par l’équipe de Walker & Dunlop responsable de la Floride sud, dirigée par Still Hunter.