Un développement stratégique des activités avec les clients majeurs via des club deals

2022 : une hausse de plus de 15 % des actifs composant les fonds sur l’ensemble des solutions immobilières institutionnelles

1,1 milliard d’euros de capitaux engagés

Union Investment a considérablement développé son activité de solutions immobilières auprès des clients institutionnels en 2022. Les actifs sous gestion dans les fonds immobiliers institutionnels grand public et spéciaux, les solutions de fonds individuelles et les mandats de Service KVG ont augmenté de plus de 15 % en 2022 pour totaliser désormais 19,8 milliards d’euros*. En 2022, les investisseurs immobiliers institutionnels se sont engagés auprès d’Union Investment pour un montant total de plus de 1,1 milliard d’euros.

Entre janvier et novembre 2022, 874 millions d’euros ont été investis dans les fonds communs de placement et les fonds spéciaux pour investisseurs institutionnels d’Union Investment. De plus, les solutions immobilières individuelles pour les instituts coopératifs et les grands comptes ont continué à progresser. Grâce à l’obtention de deux nouveaux mandats et à l’extension des mandats existants, le volume d’investissement dans le secteur des mandats de Service KVG a augmenté d’environ 11,5 % par rapport à 2021, pour atteindre 11,9 milliards d’euros*. Au total, 41 acquisitions ont été réalisées et trois actifs immobiliers ont été cédés. Le portefeuille d’Union Investment dédié aux institutionnels comprend désormais 35 produits, dont 22 mandats de Service KVG.

Côté investissement pour les fonds institutionnels grand public, spéciaux et de club, Union Investment dresse également un bilan positif de l’année 2022.

Au 30 novembre, 17 acquisitions avaient été réalisées pour le compte de ces véhicules institutionnels et trois immeubles avaient été vendus. Parmi les transactions les plus notables, citons la deuxième phase de construction du campus Siemens à Erlangen, qu’Union Investment a acquis pour des grands comptes dans le cadre d’un club deal.

Pour 2023, malgré un contexte de marché toujours aussi difficile, les signaux sont positifs pour l’essor des activités d’Union Investment auprès des institutionnels. « L’évolution des taux d’intérêt offre déjà de nouvelles opportunités d’investissement sélectives. Nous voyons des opportunités en particulier là où l’immobilier est à la recherche de capitaux et lorsque nous pouvons offrir à notre client la possibilité d’investir de manière exclusive via une joint-venture ou un club deal. » explique Maximilian Brauers, membre du Management Board de Union Investment Institutional Property GmbH, Hambourg. « Au cours des prochaines années, avec des solutions immobilières qui tiennent compte des exigences accrues en matière de rendement dans un cadre réglementaire plus strict, nous voulons poursuivre la diversification progressive de notre clientèle institutionnelle et nous ouvrir ainsi à de nouvelles sources capitalistiques pour effectuer des transactions de moyennes et de grandes ampleurs sur les marchés immobiliers. Cela inclut également les capitaux institutionnels d’origine extra-germanique. » précise-t-il.