Livré en 2001, cet ensemble de bureaux d’environ 32 200 m2, avec 340 places de parking en infrastructure, domine la Seine de ses 14 étages, quai de la Râpée, idéalement situé entre les gares de Lyon et d’Austerlitz. Afin de conforter son attractivité, Union Investment a souhaité rehausser le positionnement de Central Seine en allant au-delà des standards, tant pour la limitation de son impact environnemental que pour l’ampleur de son offre de services.

13 millions d’euros ont été investis dans le cadre de cette restructuration, afin de permettre à Central Seine d’affirmer son leadership au sein du portefeuille d’Union Investment France et pour offrir à ses 2 000 usagers un nouvel environnement de travail.

« Disposer en patrimoine d’un actif totalement commercialisé n’est pas synonyme de répit. Au-delà de notre stratégie visant à détenir un portefeuille à l’empreinte environnementale allégée, nous demeurons attentifs aux évolutions de la demande des populations actives. Pour être motivant, surtout dans le contexte actuel, l’espace de travail au sein de l’entreprise doit apporter plus qu’un simple changement de cadre. Malgré les contraintes inhérentes aux travaux en site occupé, nous avons souhaité repenser Central Seine. Les entreprises déjà implantées ont d’ailleurs validé notre démarche en renouvelant leurs baux. L’immeuble est donc loué dans son intégralité. » explique Tania Bontemps, Présidente d’Union Investment Real Estate France.

Au-delà de la rénovation des parties communes (hall d’accueil, RIE, cuisine, auditorium, sanitaires, parking, ascenseurs...), la toiture sera prochainement végétalisée (ce qui accroît de manière significative ses performances thermiques) et accueillera une centrale de panneaux photovoltaïques. L’immeuble est aussi doté de systèmes d’éclairage et de ventilation neufs aux besoins énergétiques maîtrisés.

Côté services, en complément de son Restaurant-Inter-Entreprises et de son auditorium flambant neufs, Central Seine propose aujourd’hui à ses locataires un service de conciergerie opéré par Felice qui œuvre dans un état d’esprit responsable et engagé. À l’instar de l’univers de l’hôtellerie, l’immeuble accueille désormais des expositions photos. Autre nouveauté : la façade blanche et vert foncé en marbre et métal de Central Seine sera prochainement animée. La nuit, sa superstructure, dominant les voies sur berge qui longent les quelque 75 mètres de sa façade côté quai de la Rapée, sera égayée d’élégantes et furtives illuminations, dans une logique artistique faisant écho aux mouvements du fleuve.

Sur le plan environnemental, Central Seine intègre désormais le club des très rares immeubles de bureaux franciliens certifiés HQE avec un passeport Exceptionnel sur les deux axes et labellisé BBC Effinergie-Rénovation. L’immeuble est une propriété du fonds Unilmmo : Europa.