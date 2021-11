Un actif prime présentant de belles perspectives de création de valeur

Un permis de construire déjà obtenu en vue d’une restructuration lourde

Dans la dynamique des acquisitions effectuées ces dernières semaines, Union Investment poursuit ses investissements dans l’immobilier tertiaire prime parisien. L’investisseur vient d’acquérir, auprès du groupe français Zaka Investments, un immeuble dans le Quartier Central des Affaires de la capitale.

Le 60 bis avenue d’Iéna se situe dans le Nord du 16e arrondissement entre l’Etoile et le Triangle d’Or. Il bénéficie d’une façade de type haussmannienne, et d’un permis de construire définitif qui permettra la rénovation et la démolition-reconstruction partielle de l’ensemble immobilier. La livraison de cet actif d’environ 2 650 m2 est prévue pour mi-2023.

« À proximité de l’Étoile et du Triangle d’Or, le "60 bis avenue d’Iéna" nous offre l’opportunité de repositionner et restructurer un hôtel particulier en un immeuble de bureaux très performant. La rareté de ce type d’actifs dans le QCA parisien nous conforte quant à ses perspectives de succès sur le plan locatif. » commente Diego Roux, Head of Transactions d’Union Investment Real Estate France.

Pour cette acquisition, Union Investment Real Estate s’est appuyée sur les conseils de JLL, de l’étude C&C Notaires, des cabinets Adden Avocats et Archers ainsi que de Drees & Sommer pour le volet technique. Zaka Investments était conseillée par l’Étude du 25 (Jérôme Dray et Guillaume Touzac) en qualité de notaires, Depardieu Brocas (Emmanuel Chauve et François Peguesse) pour les aspects fiscaux, Wise Dom (Jean-Philippe Duchêne) pour la commercialité et Naud & Poux quant au volet architectural.

Rappelons que Union Investment Real Estate France vient, en septembre dernier, d’annoncer l’acquisition de deux immeubles de bureaux, dans le QCA parisien : le "5-7 avenue du Coq" et le "59 boulevard Haussmann".